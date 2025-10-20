شیری: تراکتور متکی به فرد نیست، با همدلی میجنگیم
مدافع باتجربه تراکتور پس از پیروزی پرگل تیمش مقابل الشارجه تأکید کرد تمرکز، همدلی و نظم تاکتیکی رمز موفقیت سرخپوشان در لیگ نخبگان آسیاست.
به گزارش ایلنا، مهدی شیری پس از برتری پنج بر صفر تراکتور مقابل الشارجه امارات گفت: به همه هواداران عزیزمان تبریک میگویم. خدا را شکر توانستیم ببریم. بازی برایمان حساس بود و در جام باشگاهها، تیمی که تمرکز بیشتری دارد و در فاز دفاع و حمله کماشتباهتر عمل میکند، موفقتر است.
او در ادامه درباره شانس صعود تراکتور به مراحل بالاتر توضیح داد: تیم ما از نظر همدلی و رفاقت شرایط بسیار خوبی دارد. تراکتور متکی به یک بازیکن خاص نیست و همه در کنار هم تلاش میکنیم. خدا را شکر تاکنون نتایج خوبی گرفتهایم و امیدوارم این روند ادامه پیدا کند.