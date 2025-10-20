بازگشت درخشان ترابی با پاس گل و نمایش پرتحرک
مهدی ترابی پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، با عملکردی تأثیرگذار و یک پاس گل به ترکیب تراکتور بازگشت و نشان داد هنوز همان بازیکن خلاق و جریانساز همیشگی است.
به گزارش ایلنا، وینگر خلاق و باهوش تراکتور که در نقش مهاجم سایه نیز توانایی بالایی دارد، پس از چند هفته دوری از میادین، در دیدار برابر شارجه به میدان رفت و بلافاصله ریتم بازی تیمش را تغییر داد. حضور ترابی در زمین باعث افزایش سرعت در گردش توپ و هماهنگی در خط حمله شد؛ بهگونهای که او بدون نیاز به زمان برای تطبیق، در همان دقایق ابتدایی تأثیر خود را گذاشت.
ترابی در نیمه دوم مسابقه با یک پاس تماشایی از میانه زمین، مسعود زائر کاظمینی را در موقعیت تکبهتک قرار داد تا زمینهساز پنجمین گل تیمش شود. او چند بار نیز با شوتهای محکم دروازه شارجه را تهدید کرد، اما شانس با او یار نبود و توپهایش به گل تبدیل نشد.
بازگشت این بازیکن پس از چند هفته غیبت، خبری خوش برای دراگان اسکوچیچ است. سرمربی کروات تراکتور اکنون بازیکنی را در اختیار دارد که میتواند در چند پست مختلف بهراحتی جابهجا شود و با خلاقیت فردی خود تاکتیکپذیری تیم را افزایش دهد.
ترابی که آخرین بازیاش برای تراکتور به دیدار برابر آلومینیوم اراک بازمیگشت، حالا آماده است تا دوباره نقش کلیدی خود را در ترکیب سرخپوشان تبریزی ایفا کند و در ادامه رقابتهای لیگ نخبگان آسیا و لیگ برتر ایران به یکی از مهرههای تعیینکننده تیمش تبدیل شود.