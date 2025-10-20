اسکوچیچ: قهرمان ایران را دست کم نگیرید
سرمربی تراکتور پس از پیروزی پرگل برابر شارجه تأکید کرد تیمش با برنامه و شایستگی به این برد دست یافته و نتیجه، حاصل اجرای دقیق برنامههای تاکتیکی بوده است.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور ایران با نمایشی چشمنواز و نتیجهای قاطع موفق شد در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، شارجه امارات را در خانهاش با نتیجه ۵ بر صفر شکست دهد. این پیروزی، نخستین برد سرخپوشان تبریزی در رقابتهای آسیایی امسال بود و شاگردان دراگان اسکوچیچ را به جمع مدعیان صعود بازگرداند.
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، در نشست خبری پس از پایان مسابقه ضمن تبریک این برد به بازیکنان و هواداران گفت: این پیروزی را به بازیکنان، اعضای کادر فنی و همه هواداران تبریک میگویم. تیم ما فوقالعاده بود و تمام برنامههای از پیشتعیینشده را به بهترین شکل اجرا کرد. میدانستیم شارجه تیمی قدرتمند در خط حمله است، اما از نقاط ضعفشان شناخت داشتیم و دقیقاً از همان مسیرها به آنها ضربه زدیم. خوشحالم که نتیجه کاملاً عادلانه بود و به آنچه شایستهاش بودیم رسیدیم.
او با اشاره به شرایط سخت آمادهسازی تیم اضافه کرد: در این مدت مشکلات زیادی داشتیم. شش بازیکن ملیپوش را چند روز در اختیار نداشتیم و یکی از مهرههای کلیدی ما، ایگور پوستونسکی، درست یک روز پیش از بازی مصدوم شد. با این حال، بازیکنانم نشان دادند که چه روحیه و کیفیتی دارند. در مورد تعویق بازی با ملوان هم باید بگویم، منطقی نبود که ۴۸ ساعت بعد از مسابقات ملی دوباره بازی کنیم، اما خوشبختانه توانستیم شرایط را مدیریت کنیم.
سرمربی تراکتور درباره تفاوت شرایط دو تیم گفت: هم ما و هم شارجه مشکلات خاص خودمان را داشتیم. آنها سه روز پیش در لیگ امارات بازی کرده بودند و ما هم تمرینات کاملی نداشتیم، اما در نهایت تیمی که بهتر آماده شده باشد برنده میشود، و امروز تراکتور بهترین تیم زمین بود.
اسکوچیچ در پاسخ به پرسشی درباره انتظار از چنین نتیجهای اظهار داشت: بله، من انتظار چنین نتیجهای را داشتم. لطفاً قهرمان ایران را دست کم نگیرید. تیم ما فوقالعاده باکیفیت است. گاهی همه تصور میکنند پول زیاد تیم بزرگ میسازد، اما اینطور نیست. شارجه بازیکنان گرانقیمتتری داشت، اما ما با تمرکز، برنامه و شایستگی به پیروزی رسیدیم. سال گذشته هم بدون شکست از رقابتها کنار رفتیم و امروز ثابت کردیم تراکتور یکی از قدرتهای جدید فوتبال آسیاست.
او در پایان به سطح فوتبال ایران اشاره کرد و گفت: فوتبال ایران از نظر فنی، فیزیکی و تاکتیکی در سطح بالایی قرار دارد. مردم ایران عاشق فوتبال هستند و این نتیجه باعث افتخار ماست. متأسفانه گاهی کیفیت لیگ ایران نادیده گرفته میشود، در حالیکه واقعاً استاندارد بالایی دارد و تیمهایی مثل تراکتور میتوانند با بهترینهای آسیا رقابت کنند.