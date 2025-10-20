لوشکیا، بهترین بازیکن شارجه - تراکتور

به گزارش ایلنا، رجی لوشکیا که در دو دیدار ابتدایی تراکتور در لیگ نخبگان آسیا روی نیمکت بود، امشب با تصمیم دراگان اسکوچیچ در ترکیب اصلی قرار گرفت و ۶۹ دقیقه در زمین حضور داشت. هافبک-مهاجم آلبانیایی توانست فراتر از انتظار ظاهر شود و در کنار دو گل هوشمندانه در دقایق ۸ و ۱۱، یک پاس گل دیدنی نیز به دانیال اسماعیلی‌فر بدهد تا ستاره بازی شود.

لوشکیا یکی از دو تغییر مهم تراکتور نسبت به آخرین بازی آسیایی بود و با این عملکرد، بهترین پاسخ را به اعتماد سرمربی کروات داد. او با دو گل و یک پاس گل شایستگی‌های خود را نشان داد و از سوی ای‌اف‌سی به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

این بازیکن پیش از این تنها در سه مسابقه لیگ برتری به‌عنوان یار جانشین به میدان آمده بود و در دیگر دیدارها روی نیمکت بود، اما در نخستین حضورش در ترکیب اصلی توانست بدرخشد و توجه همه را به خود جلب کند.

انتهای پیام/