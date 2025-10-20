خبرگزاری کار ایران
رجی لوشکیا، بازیکن آلبانیایی تراکتور، در اولین حضورش در ترکیب اصلی تیم، با دو گل زودهنگام و یک پاس گل دیدنی، بهترین بازیکن زمین شد.

به گزارش ایلنا،  رجی لوشکیا که در دو دیدار ابتدایی تراکتور در لیگ نخبگان آسیا روی نیمکت بود، امشب با تصمیم دراگان اسکوچیچ در ترکیب اصلی قرار گرفت و ۶۹ دقیقه در زمین حضور داشت. هافبک-مهاجم آلبانیایی توانست فراتر از انتظار ظاهر شود و در کنار دو گل هوشمندانه در دقایق ۸ و ۱۱، یک پاس گل دیدنی نیز به دانیال اسماعیلی‌فر بدهد تا ستاره بازی شود.

لوشکیا یکی از دو تغییر مهم تراکتور نسبت به آخرین بازی آسیایی بود و با این عملکرد، بهترین پاسخ را به اعتماد سرمربی کروات داد. او با دو گل و یک پاس گل شایستگی‌های خود را نشان داد و از سوی ای‌اف‌سی به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

لوشکیا، بهترین بازیکن شارجه - تراکتور

این بازیکن پیش از این تنها در سه مسابقه لیگ برتری به‌عنوان یار جانشین به میدان آمده بود و در دیگر دیدارها روی نیمکت بود، اما در نخستین حضورش در ترکیب اصلی توانست بدرخشد و توجه همه را به خود جلب کند.

