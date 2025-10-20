خبرگزاری کار ایران
تقدیر زنوزی از نمایش طوفانی تراکتور در نیمه اول

تقدیر زنوزی از نمایش طوفانی تراکتور در نیمه اول
مالک باشگاه تراکتور پس از نمایش درخشان تیمش در نیمه اول دیدار خارج از خانه برابر الشارجه امارات، بین دو نیمه برای تبریک و تشویق بازیکنان به رختکن رفت.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور در دیدار خارج از خانه برابر الشارجه امارات شروعی طوفانی داشت و از همان دقایق ابتدایی با برنامه، منسجم و هجومی ظاهر شد. شاگردان دراگان اسکوچیچ در نیمه اول چهار بار دروازه میزبان قدرتمند خود را باز کردند و عملاً کار حریف را تمام کردند.

تیم اماراتی که در نخستین دوره لیگ قهرمانان آسیا به قهرمانی رسیده بود، در برابر نماینده ایران حرفی برای گفتن نداشت و مغلوب قدرت هجومی سرخ‌پوشان تبریزی شد.

محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور که در ورزشگاه حضور داشت، پس از پایان نیمه اول به رختکن رفت تا ضمن تبریک به بازیکنان، آنها را تشویق کرده و با تأکید بر تداوم همین عملکرد، خواست تا نیمه دوم نیز با تمرکز و انگیزه کامل برای قطعی کردن پیروزی ظاهر شوند.

