نمایش تاکتیکی و تمرین شده تراکتور روی ۴ گل
تراکتور در نیمه اول دیدار با شارجه امارات با حرکات ترکیبی دقیق، پاسهای کوتاه و هوشمندانه و گلهای تماشایی، یکی از بهترین نمایشهای دو فصل اخیر لیگ نخبگان را به نمایش گذاشت.
به گزارش ایلنا، هر چهار گل تراکتور در نیمه اول بازی با شارجه با پاسهای ترکیبی و دقیق و ضربات هوشمندانه به ثمر رسید تا نشان دهد تیم اسکوچیچ با برنامهریزی مشخص و تمرینات طولانی وارد زمین شده است.
این سبک بازی شامل جایگیری درست، شناخت حرکات همتیمیها و انتخاب مناسب برای پاس بود و تیم با تمرکز بر نقاط ضعف شارجه و استفاده از عمق دفاع حریف، تاکتیکهای تمرین شده خود را به خوبی اجرا کرد.
در گل اول، پس از پنج پاس و تنها ۹ لمس توپ، حسینزاده توپ را ارسال کرد و هاشمنژاد با هوش بالا توپ را برای لوشکیا کاشت تا او گل اول را به ثمر برساند. گل دوم با پاس زمینی دانیال اسماعیلیفر و همکاری حسینزاده و لوشکیا شکل گرفت. گل سوم با نفوذ هاشمنژاد و پاس عمقی حسینزاده و گل چهارم با ارسال دانیال و کنترل توپ اشتراکالی ایجاد شد.
نمایش تراکتور در نیمه اول نه تنها توپ و میدان را در اختیار داشت، بلکه تک تک موقعیتها را با حرکات تاکتیکی و تمرین شده به گل تبدیل کرد و حالا فرصت دارد در نیمه دوم نتیجه را پرگلتر کند.