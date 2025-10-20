نمایش تاکتیکی و تمرین شده تراکتور روی ۴ گل

به گزارش ایلنا، هر چهار گل تراکتور در نیمه اول بازی با شارجه با پاس‌های ترکیبی و دقیق و ضربات هوشمندانه به ثمر رسید تا نشان دهد تیم اسکوچیچ با برنامه‌ریزی مشخص و تمرینات طولانی وارد زمین شده است.

این سبک بازی شامل جایگیری درست، شناخت حرکات هم‌تیمی‌ها و انتخاب مناسب برای پاس بود و تیم با تمرکز بر نقاط ضعف شارجه و استفاده از عمق دفاع حریف، تاکتیک‌های تمرین شده خود را به خوبی اجرا کرد.

در گل اول، پس از پنج پاس و تنها ۹ لمس توپ، حسین‌زاده توپ را ارسال کرد و هاشم‌نژاد با هوش بالا توپ را برای لوشکیا کاشت تا او گل اول را به ثمر برساند. گل دوم با پاس زمینی دانیال اسماعیلی‌فر و همکاری حسین‌زاده و لوشکیا شکل گرفت. گل سوم با نفوذ هاشم‌نژاد و پاس عمقی حسین‌زاده و گل چهارم با ارسال دانیال و کنترل توپ اشتراکالی ایجاد شد.

نمایش تراکتور در نیمه اول نه تنها توپ و میدان را در اختیار داشت، بلکه تک تک موقعیت‌ها را با حرکات تاکتیکی و تمرین شده به گل تبدیل کرد و حالا فرصت دارد در نیمه دوم نتیجه را پرگل‌تر کند.

انتهای پیام/