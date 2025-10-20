تراکتور در یک نیمه شارجه را در هم کوبید

به گزارش ایلنا، تراکتور ایران و شارجه امارات دوشنبه شب ۲۸ مهر در ورزشگاه شارجه و با قضاوت کیم جونگ هیوک از کره جنوبی به مصاف هم رفتند. نیمه اول این بازی با نتیجه ۴ بر صفر به سود تراکتور خاتمه یافت. گل‌های تیم ایران توسط رجی لوشکیا (۲ گل)، مهدی هاشم‌نژاد و دانیال اسماعیلی‌فر به ثمر رسید.

بازیکنان شارجه بازی را بهتر آغاز کردند و در دقیقه ۲، شوت عادل تاعرابت از بیرون محوطه جریمه با اختلاف از کنار دروازه بیرون رفت. اما تراکتور در دقیقه ۷ اولین حمله موثر خود را شکل داد و با پاس امیرحسین حسین‌زاده و ضربه سر هاشم‌نژاد، رجی لوشکیا موفق شد گل اول را به ثمر برساند. تنها سه دقیقه بعد، اسماعیلی‌فر با پاس حسین‌زاده، گل دوم لوشکیا را رقم زد.

شارجه بارها حمله کرد و در دقیقه‌های ۱۸ تا ۲۳ موقعیت‌های خطرناکی ایجاد کرد اما سدلار، نادری و بیرانوند مانع باز شدن دروازه تراکتور شدند.

در دقیقه ۳۹ هاشم‌نژاد با ضربه‌ای دقیق گل سوم را به ثمر رساند و در ادامه، اسماعیلی‌فر با استفاده از اشتباه مدافع شارجه، گل چهارم تراکتور را وارد دروازه حریف کرد تا نیمه اول با نتیجه ۴ بر صفر به پایان برسد.

ترکیب تراکتور:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکساندر سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، مهدی شیری، تیبور هالیلوویچ، مهدی هاشم‌نژاد، امیرحسین حسین‌زاده، رجی لوشکیا و تومیسلاو اشتراکال

ترکیب شارجه:

درویش محمد، شاهین عبدالرحمن، چو یو مین، ولادیمیر پرییوویچ، مارکوس باربوسا ملونی، ماجد حسن، فیتا فیتای، گیلهرمه بیرو، کایو لوکاس، عادل تاعرابت و ری مانا

