شیری:باید به هاشمیان فرصت داده شود

به گزارش ایلنا، مجتبی شیری در گفت‌وگو با خبرنگار ما ، درباره شرایط فعلی پرسپولیس، عملکرد بازیکنان، فشار روی کادر فنی و استعفای رضا درویش صحبت کرد و تأکید داشت که اتکای بیش از حد به چند بازیکن و کمبود مهره‌های تأثیرگذار از مهم‌ترین دلایل افت این تیم است.

شیری در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «به نظرم شرایط و نظرهای مختلفی که در باشگاه مطرح می‌شود روی نتیجه پرسپولیس تأثیر داشته است. پرسپولیس همیشه شخصیت قهرمانی دارد و از بازیکنان باتجربه‌ای مثل عالیشاه و علیپور بهره می‌برد. نباید تیم فقط به چند بازیکن محدود متکی باشد. جذب بازیکنان تأثیرگذار باید به شکلی باشد که کل تیم را تقویت کند. در مورد ساختار مدیریتی اطلاعات دقیقی ندارم اما این اتفاق‌ها می‌تواند شوکی باشد تا بازیکنان به خودشان بیایند و عملکرد بهتری نشان دهند.»

او ادامه داد: «متأسفانه پرسپولیس سال‌هاست به یکی دو بازیکن متکی شده و این روند درست نیست. باید این نگاه کنار گذاشته شود تا نتیجه بگیرند. در زمان آقای برانکو هم وقتی به او فرصت داده شد، موفق شد. شرایط الان هم مشابه است. وقتی مربی خارجی می‌آورید، او شناختی از بازیکنان ندارد و زمان می‌خواهد. این‌که دائم گفته شود فلان بازیکن را خودم نخواستم، بهانه است. شرایط باید برای کادر فنی فراهم شود تا بتوانند بازیکنان مدنظرشان را جذب کنند.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به فشار انتقادات گفت: «پیش از شروع فصل گفته بودم انتخاب آقای هاشمیان تصمیم خوبی است. الان اما با توجه به نتایج، انتقادات زیادی وجود دارد و هواداران فشار می‌آورند. درست است که در چند بازی اخیر تیم روی خوش نشان نداده، اما امیدوارم در بازی‌های آینده بتوانند شرایط را تغییر دهند. اگر مدیریت، بازیکنان و هواداران کنار هم باشند، تیم می‌تواند از این وضعیت خارج شود.»

شیری درباره دلیل اصلی نتیجه نگرفتن پرسپولیس توضیح داد: «از اول هم گفتم تیم بازیکن کافی ندارد. کمبود بازیکن و نداشتن نفرات تأثیرگذار باعث شده شخصیت قهرمانی پرسپولیس لطمه ببیند. وقتی مربی بازیکن کافی نداشته باشد و نتواند از همه پتانسیل استفاده کند، طبیعتاً نتیجه هم نمی‌گیرد. الان بازیکن تأثیرگذار در تیم کم است و باید هر چه سریع‌تر بازیکنان جدید جذب شوند تا تیم به مسیرش برگردد. در غیر این صورت تغییر سرمربی هم شاید تأثیر چندانی نداشته باشد.»

در پایان درباره استعفای رضا درویش گفت:«امیدوارم این تغییر به نفع تیم باشد و شوک مثبتی وارد کند. من اطلاعات دقیقی از شرایط مدیریتی ندارم اما امیدوارم نتیجه این تحولات، موفقیت پرسپولیس باشد. هدف همه باید بازگشت تیم به مسیر اصلی‌اش باشد.»

