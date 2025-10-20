به گزارش ایلنا، جلسه هم‌اندیشی باشگاه پرسپولیس با حضور اعضای هیئت‌مدیره و افشین پیروانی، سرپرست تیم، برگزار شد. در این جلسه پیروانی گزارشی از شرایط تیم، حواشی اخیر و مشکلات گذشته ارائه کرد و دیدگاه‌های خود را با هیئت‌مدیره در میان گذاشت.

قرار شد در جلسه بعدی، کادر فنی نیز برای پاسخگویی به سؤالات و بررسی عملکرد تیم حضور داشته باشد تا تصمیمات لازم برای بهبود وضعیت اتخاذ شود.

اعضای هیئت‌مدیره بر اهمیت حفظ آرامش، تمرکز و همدلی برای بازگشت تیم به جایگاه واقعی خود تأکید کردند.

