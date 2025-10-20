خبرگزاری کار ایران
تغییر تیم داوری دیدار استقلال و الوحدات
کنفدراسیون فوتبال آسیا با اعلام مصدومیت یکی از داوران عمانی، تیم داوری جدید دیدار استقلال و الوحدات اردن را معرفی کرد.

به گزارش ایلنا،  کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه‌ای رسمی به باشگاه استقلال از تغییر تیم داوری مسابقه این تیم برابر الوحدات اردن در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا خبر داد.

این تغییر به دلیل مصدومیت یکی از داوران عمانی انجام شده است.

بر اساس اعلام AFC، تیم داوری جدید دیدار استقلال و الوحدات به شرح زیر است:

داور وسط: محمد خالد (عربستان)

کمک داور اول: خالف الشماری (عربستان)

کمک داور دوم: یاسر سلطان (عربستان)

داور چهارم: سلیم سعید حمید المجرفی (عمان)

ناظر داوری: نجاح رهام راشد (عراق)

