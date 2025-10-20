به گزارش ایلنا، آرسنال سه‌شنبه شب در ورزشگاه امارات و در حضور هوادارانش به مصاف اتلتیکو مادرید می‌رود. دیداری که برای توپچی‌ها اهمیت زیادی دارد و آن‌ها امیدوارند سه امتیاز را در خانه حفظ کنند.

میکل آرتتا در نشست خبری پیش از این مسابقه درباره آخرین وضعیت تیمش گفت: در مورد هینکاپیه تردیدهایی وجود دارد، اما او فردا در دسترس خواهد بود.

سرمربی آرسنال در تمجید از دیه‌گو سیمئونه گفت: او در سطحی بسیار بالا قرار دارد. دوران حضورش در اتلتیکو فوق‌العاده بوده و توانسته برای این تیم هویتی خاص بسازد که رسیدن به آن دشوار است. شور و اشتیاق، انرژی و اراده‌ی او برای پیروزی الهام‌بخش است. حفظ چنین سطحی از انگیزه در این مدت طولانی واقعاً شگفت‌انگیز است.

آرتتا درباره احتمال حضور سیمئونه در لیگ برتر انگلیس اظهار داشت: در لیگ برتر مربیان بزرگی داریم. نمی‌دانم او تمایل به حضور در اینجا دارد یا نه، اما مطمئنم اگر بیاید، موفق خواهد شد. کاری که او در اتلتیکو انجام داده قابل تحسین است.

او درباره پیشرفت تیمش نسبت به فصل گذشته گفت: تیم ما نسبت به قبل پخته‌تر شده است. هنوز راه زیادی باقی مانده اما از انرژی و جاه‌طلبی بازیکنان لذت می‌برم. این حسی است که باید در بازی از آن بهره ببریم.

در خصوص سختی دیدار برابر اتلتیکو نیز افزود: بردن در این مسابقه بسیار دشوار است. آن‌ها تیمی منظم و باانرژی هستند که همیشه برای برد می‌جنگند.

آرتتا درباره جذب بازیکنانی مانند میکل مرینو و زوبیمندی گفت: در مذاکرات تلاش کردیم نقش آن‌ها را در پروژه تیم برایشان روشن کنیم و توضیح دهیم چه می‌خواهیم. زوبیمندی خیلی سریع با شرایط وفق پیدا کرد که این در آرسنال کار آسانی نیست.

او درباره سبک اتلتیکو و شخصیت سیمئونه اضافه کرد: اراده برای پیروزی در تمام رفتار و طرز زندگی آن‌ها دیده می‌شود. ذهنیت و اشتیاق‌شان قابل تحسین است. سیمئونه با همین طرز تفکر تیمش را ساخته است.

در پایان آرتتا تأکید کرد: ما در فرم خوبی قرار داریم، اما اتلتیکو حریفی است که همیشه شما را به چالش می‌کشد. هدف ما رسیدن به همان سطحی است که آن‌ها در سال‌های گذشته در اروپا تجربه کرده‌اند.

