به گزارش ایلنا، حامد حدادی، ستاره باسابقه بسکتبال ایران که در آغاز فصل جدید هنوز تیمی برای ادامه کار انتخاب نکرده، از ابراز محبت هواداران استقلال تشکر کرد. او در گفت‌وگویی درباره استقبال تماشاگران گفت: از هواداران استقلال ممنونم که همیشه لطف داشتند. سال‌هاست فوتبال را دنبال می‌کنم و طرفدار استقلال بوده‌ام. هواداران در سالن هم لطف کردند و من را تشویق کردند. البته با بچه‌های پرسپولیسی هم رفاقت دارم و همه آن‌ها را دوست دارم.

او درباره حضور استقلال در لیگ بسکتبال توضیح داد: خیلی خوب است که باشگاه‌های پرطرفدار مثل پرسپولیس، سپاهان و تراکتور هم در بسکتبال تیم داشته باشند. چند سال بود صحبت حضور استقلال در لیگ مطرح بود و خوشبختانه امسال این اتفاق افتاد.

حدادی در واکنش به شایعات حضورش در تیم بسکتبال استقلال گفت: فعلاً هیچ خبری نیست و با هیچ تیمی مذاکره نکرده‌ام. منتظرم بهترین پیشنهاد برسد. در ابتدای فصل صحبت‌هایی غیررسمی مطرح شد اما مستقیم با من حرفی نزدند. حتی شایعاتی درباره درخواست مبلغ بالا منتشر شد که اصلاً درست نبود.

او در پاسخ به سؤالی درباره احتمال پیوستن به استقلال گفت: من طرفدار تیم فوتبال استقلالم (با خنده). با تیم بسکتبال استقلال خیلی آشنا نیستم، اما اگر پیشنهادی برسد، با افتخار درباره‌اش صحبت می‌کنم.

حدادی در پایان درباره شرایط فعلی تیم فوتبال استقلال گفت: می‌دانم هواداران از نتایج اخیر راضی نیستند، اما باید صبور باشند. فوتبال کمی افت کرده، اما مطمئنم اوضاع بهتر خواهد شد.

