به گزارش ایلنا، ییلدیز، ستاره جوان ترک‌تبار یوونتوس، چهارشنبه شب در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا برای نخستین بار در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو به میدان می‌رود. او که بی‌صبرانه منتظر سوت آغاز بازی با رئال مادرید است، در گفت‌وگو با سایت رسمی یوفا از هیجان این تجربه گفت:

هر کودکی آرزو دارد در آن ورزشگاه بازی کند. به نظرم یکی از بهترین استادیوم‌های دنیاست و حالا که می‌توانم در آن قدم بگذارم، واقعاً رؤیایی محقق شده. بازی مقابل رئال مادرید در لیگ قهرمانان فوق‌العاده است و امیدوارم بتوانم عملکرد خوبی داشته باشم.

این هافبک ۲۰ ساله سومین فصل حضورش در یوونتوس را پشت سر می‌گذارد و پیراهن شماره ۱۰ را بر تن دارد؛ شماره‌ای که پیش‌تر در اختیار اسطوره‌هایی چون الساندرو دل‌پیرو بود. او درباره این مسئولیت گفت:

در ابتدا با خودم گفتم: خدای من، آیا می‌توانم از پس این شماره بربیایم؟ اما بعد فهمیدم که مهم خودِ بازی است نه شماره. من باید بدرخشم و از فوتبال لذت ببرم. همیشه تلاش می‌کنم توانایی‌هایم را نشان دهم و مسیرم را ادامه دهم.

ییلدیز در پایان افزود: پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ یوونتوس افتخار بزرگی است. هرگز از مقایسه با دل‌پیرو خوشم نمی‌آید؛ او اسطوره است و دورانش تمام شده، اما دوران من تازه آغاز شده. می‌خواهم تاریخ خودم را بسازم و همیشه به او و مسیرش احترام می‌گذارم.

