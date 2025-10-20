خبرگزاری کار ایران
وعده قهرمانی اندونگ به هواداران استقلال

وعده قهرمانی اندونگ به هواداران استقلال
کد خبر : 1702833
هافبک استقلال پس از حاشیه‌های اخیر و غیبت در تمرینات، با انتشار استوری جدیدی از بازگشت خود خبر داد و وعده داد برای رسیدن به قهرمانی تمام تلاشش را به کار بگیرد.

به گزارش ایلنا، دیدیه اندونگ، بازیکن گابنی تیم فوتبال استقلال، پس از روزهایی پرحاشیه و غیبت در تمرینات آبی‌پوشان، در استوری جدید اینستاگرامی خود خطاب به هواداران پیامی احساسی منتشر کرد.

اندونگ در این استوری نوشت: «دارم برمی‌گردم، عاشقِ شما هواداران هستم. تمام تلاشم را می‌کنم تا با اهدافمان قهرمان شویم. قول می‌دهم.»

این پیام در شرایطی منتشر شده که غیبت این بازیکن در تمرینات باعث واکنش‌هایی در فضای مجازی و حتی تصمیم باشگاه برای بررسی پرونده او در کمیته انضباطی شده بود. با این حال، هافبک گابنی با انتشار این استوری سعی کرد از هواداران دلجویی کند و بازگشتش را نوید دهد.

با توجه به شرایط حساس استقلال در آستانه دیدار مقابل الوحدات اردن، بازگشت این بازیکن می‌تواند خبر خوبی برای ساپینتو و هواداران تیم باشد تا آبی‌ها با تمام توان وارد این مسابقه شوند.

انتهای پیام/
