پایان جلسه: پاسخ اوسمار به پرسپولیس روز چهارشنبه!
جلسه ویدیویی اوسمار ویهرا با پرسپولیس به پایان رسید و دو طرف شرایط خود را بیان کردند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از شکست مقابل خیبر و تشدید فشار هواداران، مدیران پرسپولیس تصمیم گرفتهاند در صورت جمعبندی نهایی هیئت مدیره، گزینهای تازه را برای هدایت تیم برگزینند. در همین راستا، آنها مذاکرات رسمی با اوسمار ویهرا، سرمربی برزیلی سابق تیم، را آغاز کردهاند.
گفتوگوهای اولیه بین طرفین بهصورت آنلاین انجام شد و مقرر گردید جلسه دوم عصر امروز برگزار شود. در این نشست، بحثهای فنی، برنامه تمرینی تیم، نحوه آمادهسازی در نیمفصل و نیازهای احتمالی برای تقویت ترکیب مورد بررسی قرار گرفت.
طبق اطلاعات بهدستآمده، اوسمار در این گفتوگو تأکید کرده که نگرانی اصلیاش مربوط به کیفیت فعلی ترکیب پرسپولیس و برنامه باشگاه برای نقلوانتقالات زمستانی است. مدیران پرسپولیس نیز با اطمینان از حمایت کامل باشگاه از برنامههای فنی ویهرا خبر دادهاند.
در حال حاضر، هیچ گفتوگویی درباره مسائل مالی انجام نشده و قرار است پس از پاسخ نهایی اوسمار، این بخش در مرحله بعدی مذاکرات بررسی شود.
اوسمار ویهرا که دو فصل گذشته پس از جدایی یحیی گلمحمدی بهصورت موقت هدایت پرسپولیس را برعهده گرفت، با این تیم به قهرمانی لیگ برتر دست یافت. حال باید دید این مربی برزیلی تا روز چهارشنبه چه تصمیمی برای بازگشت دوباره به نیمکت سرخپوشان خواهد گرفت.