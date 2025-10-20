به گزارش ایلنا، سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، امروز یکشنبه در خصوص آخرین شرایط صابر کاظمی، بازیکن والیبال ایران، اظهارات جدیدی داشت.

تقوی با تأکید بر اینکه این تصمیم با هماهنگی کامل صورت گرفته است، گفت: «براساس درخواست خانواده صابر کاظمی و با مشورت کادر پزشکی تصمیم بر آن شد که صابر را با تجهیزات و امکانات کامل به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کشور منتقل کنیم.»

رئیس فدراسیون والیبال در ادامه به تشریح دشواری‌های این فرآیند پرداخت و تصریح کرد: «این انتقال کار بسیار دشواری خواهد بود، چون نیازمند به هماهنگی با بیمارستان، دولت و هواپیمایی قطر است. این انتقال علاوه بر مشکلات اجرایی، دارای ریسک زیادی است.»

تقوی دلیل اصلی این تصمیم پرریسک را توضیح داد و خاطرنشان کرد: «چون در دو روز گذشته تغییری در شرایط جسمی صابر ایجاد نشده است و کادر پزشکی قطری خبرهای امیدوار کننده‌ای را اعلام نمی‌کنند، تنها امید باقی مانده، انتقال صابر به یکی از مجهزترین بیمارستان‌های کشور با حضور کادر مجرب درمانی است.»

بر اساس این گزارش، فرآیند انتقال صابر کاظمی که از بامداد شنبه به دلیل حادثه‌ای در استخر محل ریکاوری باشگاه الریان دچار مشکل جسمانی شد و به خواب مصنوعی فرورفت، به زودی و پس از انجام هماهنگی‌های لازم آغاز خواهد شد. پیش از این، خانواده وی نیز با مساعدت فدراسیون والیبال برای پیگیری وضعیت او، به دوحه منتقل شده بودند.

انتهای پیام/