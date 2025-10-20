جلسه سرمربی و مدیران تیم امید با تاج
رئیس فدراسیون عصر امروز پذیرای سرمربی، مدیر و مدیر رسانه ای تیم ملی امید بود.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، جلسه بررسی شرایط تیم ملی امید عصر امروز با حضور امید روانخواه سرمربی، رضا نقی پور مدیر و مجید کریمی مدیر رسانه ای این تیم در دفتر مهدی تاج ریاست فدراسیون برگزار شد.
در جریان این جلسه، ضمن ارائه گزارش درباره اردوی تیم ملی امید در اصفهان، برنامهریزیهای نهایی برای حضور در جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، رئیس فدراسیون ضمن ابراز رضایت از عملکرد تیم امید در مراحل مقدماتی و آمادهسازی، بر اهمیت حفظ آرامش و تمرکز در ادامه مسیر تأکید کرد. او گفت: بدون استرس و فشار، کار خودتان را با تمرکز ادامه دهید. روند فعلی نشان میدهد که مسیر درستی را برای موفقیت در پیش گرفتهاید.
همچنین در این جلسه، درباره جزئیات برنامهها، بازیهای تدارکاتی و نحوه آمادهسازی تیم تا زمان آغاز رقابتها بحث و تبادل نظر شد.
تیم ملی امید ایران در جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا که از ۱۶ دیماه سال جاری در ریاض عربستان آغاز میشود، در گروه C با تیمهای کرهجنوبی، ازبکستان و لبنان همگروه است.