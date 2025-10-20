استفاده از VAR در بازی نوجوانان قرقیزستان و ایران

به گزارش ایلنا، تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران از ساعت ۱۵:۳۰ امروز به وقت تهران، دومین بازی دوستانه خود را مقابل قرقیزستان در ورزشگاه دولن اومورزاکوف برگزار می‌کنند.

شاگردان ارمغان احمدی که در نخستین بازی با نتیجه چهار به صفر به برتری رسیدند، دیدار دوم مقابل قرقیزها را با ترکیب بردیا دری، پویا اسمی، محمد علی رهنما، امیرمحمد افراسیابی، ماهان افروزیانی، علی اصغرزاده، طاها کاویانی، جعفر اسدی، پویا جعفری، امیر رضا ولی پور و ماهان بهشتی آغاز می‌کنند.

برخلاف بازی اول در بازی دوم ۲ تیم از سیستم کمک داور ویدیویی استفاده می‌شود.

ملی‌پوشان کشورمان پس از حضور در ورزشگاه دقایقی به ارزیابی وضعیت زمین پرداختند.

