خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری تمرین سرخپوشان در زمین و سالن بدنسازی

برگزاری تمرین سرخپوشان در زمین و سالن بدنسازی
کد خبر : 1702781
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین امروز دوشنبه را از ساعت ۱۱ به مدت ۶۰ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت طبق برنامه کادر فنی امروز به مدت ۶۰ دقیقه در دو گروه و در زمین چمن و سالن بدنسازی به تمرین پرداختند.

بازیکنان اصلی در دیدار هفته گذشته، در سالن بدنسازی حضور یافتند و به ریکاوری و زدن وزنه پرداختند.

سایر بازیکنان نیز در زمین چمن حضور یافتند و تمرینات متنوعی شامل؛ گرم کردن، حفظ توپ و فوتبال در زمین کوچک را در دستور کار داشتند و در انتها نیز در سالن بدنسازی حضور یافتند و وزنه زدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ