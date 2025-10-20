برگزاری تمرین سرخپوشان در زمین و سالن بدنسازی
تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین امروز دوشنبه را از ساعت ۱۱ به مدت ۶۰ دقیقه در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت طبق برنامه کادر فنی امروز به مدت ۶۰ دقیقه در دو گروه و در زمین چمن و سالن بدنسازی به تمرین پرداختند.
بازیکنان اصلی در دیدار هفته گذشته، در سالن بدنسازی حضور یافتند و به ریکاوری و زدن وزنه پرداختند.
سایر بازیکنان نیز در زمین چمن حضور یافتند و تمرینات متنوعی شامل؛ گرم کردن، حفظ توپ و فوتبال در زمین کوچک را در دستور کار داشتند و در انتها نیز در سالن بدنسازی حضور یافتند و وزنه زدند.