به گزارش ایلنا، ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه سال جاری به میزبانی عربستان سعودی در شهر ریاض برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال مردان ایران برای حضور در این رقابت‌ها از روز پنج‌شنبه یکم آبان ماه تمرینات آماده‌سازی خود را آغاز می‌کند.

پیمان اکبری، سرمربی تیم ملی ایران در این مسابقات، اسامی ۱۴ بازیکن دعوت شده به اردو را اعلام کرده است که شامل علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، احسان دانش‌دوست، امیرحسین ساداتی، امیر آفتاب آذر، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح‌آبادی فراهانی، آرمین قلیچ‌نیازی، علی حاجی‌پور، پوریا آریاخواه، محمدرضا حضرت‌پور و مهران توانا می‌شوند.

کادر فنی تیم ملی نیز شامل عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی، سعید علی‌اصغر و پوریا عزیزی به عنوان مربیان، وحید باقری مربی بدنساز، علی ساوری آنالیزور، امیر صدری ماساژور و جواد پرویز فیزیوتراپ است.

بازیکنان دعوت شده موظف هستند ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۳۰ مهر خود را به عیسی سنگدوینی، سرپرست تیم ملی، معرفی کنند تا روند آماده‌سازی برای این رقابت‌ها آغاز شود.

