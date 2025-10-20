خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی

تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال آغاز می‌شود

تمرینات آماده‌سازی تیم ملی والیبال آغاز می‌شود
کد خبر : 1702709
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی والیبال مردان ایران از یکم آبان ماه تمرینات خود را برای حضور در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در عربستان سعودی آغاز می‌کند.

به گزارش ایلنا، ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ تا ۳۰ آبان ماه سال جاری به میزبانی عربستان سعودی در شهر ریاض برگزار خواهد شد. تیم ملی والیبال مردان ایران برای حضور در این رقابت‌ها از روز پنج‌شنبه یکم آبان ماه تمرینات آماده‌سازی خود را آغاز می‌کند.

پیمان اکبری، سرمربی تیم ملی ایران در این مسابقات، اسامی ۱۴ بازیکن دعوت شده به اردو را اعلام کرده است که شامل علی رمضانی، عرشیا به‌نژاد، احسان دانش‌دوست، امیرحسین ساداتی، امیر آفتاب آذر، علیرضا عبدالحمیدی، عیسی ناصری، یوسف کاظمی، علیرضا مصلح‌آبادی فراهانی، آرمین قلیچ‌نیازی، علی حاجی‌پور، پوریا آریاخواه، محمدرضا حضرت‌پور و مهران توانا می‌شوند.

کادر فنی تیم ملی نیز شامل عیسی سنگدوینی به عنوان سرپرست، پیمان اکبری به عنوان سرمربی، علی فتاحی، سعید علی‌اصغر و پوریا عزیزی به عنوان مربیان، وحید باقری مربی بدنساز، علی ساوری آنالیزور، امیر صدری ماساژور و جواد پرویز فیزیوتراپ است.

بازیکنان دعوت شده موظف هستند ساعت ۱۸ روز چهارشنبه ۳۰ مهر خود را به عیسی سنگدوینی، سرپرست تیم ملی، معرفی کنند تا روند آماده‌سازی برای این رقابت‌ها آغاز شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ