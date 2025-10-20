عذرخواهی ستاره استقلال از ساپینتو و تاجرنیا (عکس)

به گزارش ایلنا، دیدیه اندونگ، بازیکن استقلال به دلیل عدم حضور در تمرینات باشگاه پس از بازی‌های ملی، در اختیار کمیته انضباطی باشگاه قرار گرفت. این بازیکن گابنی در فیفادی اخیر برای تیم ملی کشورش به میدان رفته و هنوز به ایران بازنگشته است. ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال، با ارسال ایمیلی اندونگ را در اختیار کمیته انضباطی قرار داد و طبق پیگیری‌ها، در صورت بازگشت به ایران جریمه خواهد شد.

دقایقی پیش این بازیکن در دو استوری، درباره این موضوع صحبت کرد.

استوری اول:

با تشکر صمیمانه از تاجرنیا، مدیرعامل استقلال، به خاطر اعتماد، حمایت و حل سریع یکی از بزرگترین چالش‌هایی که امسال با آن روبرو بوده‌ام. واقعاً از رهبری و حرفه‌ای بودن شما سپاسگزارم.

استوری دوم:

صمیمانه از دکتر تاجرنیا، مربی ساپینتو و همه هواداران فوق‌العاده استقلال عذرخواهی می‌کنم. با وجود لطف علی تاجرنیا، پرواز دیشب را از دست دادم و مسئولیت کامل این اشتباه را بر عهده می‌گیرم. من واقعاً متأسفم و امیدوارم بتوانید مرا ببخشید. همچنین علیرغم تمامی گزارش‌هایی که در ایران علیه ایجنت من گفته می‌شود، کاملاً کذب است. محسن ابراهیمی در این زمینه هیچ تقصیری ندارد و همیشه تمام تلاش خود را برای من و استقلال انجام داده است. امیدوارم امشب به تهران بیایم و به طور رسمی از دکتر تاجرنیا و همه هواداران عذرخواهی کنم.

انتهای پیام/