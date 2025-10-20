به گزارش ایلنا، رافائل لیائو از استقبال حمایت‌آمیز لوکا مودریچ، هم‌تیمی جدیدش، پرده برداشت. او توضیح داد که چگونه این اسطوره کروات بلافاصله پس از درخشش مهاجم پرتغالی در پیروزی ۲ بر یک مقابل فیورنتینا، متعهد شده است که به او کمک کند تا پیشرفت کند.

ورود مودریچ، برنده سابق توپ طلا و ستاره پیشین رئال مادرید، تأثیر فوری در رختکن میلان داشته و لیائو از چشم‌انداز همکاری با این بازیکن کروات ابراز هیجان کرد. این مهاجم جزئیاتی از اولین تعامل خود با مودریچ را به اشتراک گذاشت و بر رویکرد فعالانه او برای مربیگری تأکید کرد.

لیائو گفت: «وقتی او به میلانلو رسید، مودریچ من را در آغوش گرفت و به من گفت می‌خواهد کمکم کند. بازی در کنار این بازیکنان به شما کمک می‌کند رشد کنید، بسیار خوشحالم. او پاس گل‌های زیادی به من خواهد داد تا میلان را به جلو ببریم.» هواداران میلان مشتاق هستند که این همکاری شکوفا شود، زیرا آن‌ها قصد دارند بر اساس شروع قدرتمند خود در فصل جاری، پیشرفت کنند.

لیائو در دیدار چالش‌برانگیز مقابل فیورنتینا، بدون شک نقش اول را داشت. در دقیقه ۵۵، تیم میهمان، با وجود قرار داشتن در پایین جدول، با گل روبین گوسنس یک بر صفر پیش افتاد. با این حال، ستاره میلان تنها هشت دقیقه بعد، با یک شوت کات‌دار خیره‌کننده از بیرون محوطه جریمه، گل تساوی را به ثمر رساند. این گل یک نقطه عطف شخصی مهم برای لیائو بود؛ او به ۵۱۲ روز انتظار برای گلزنی در سری آ در ورزشگاه جوزپه مه آتزا پایان داد و آخرین گل او در این ورزشگاه به می ۲۰۲۴ مقابل سالرنیتانا باز می‌گشت.

لیائو در دقیقه ۸۶ با خونسردی یک پنالتی را به گل تبدیل کرد تا کامبک تیمش را تکمیل و هر سه امتیاز را تضمین کند. لیائو با بازگشت به بازی، اذعان کرد که رویارویی با فیورنتینا که تیمی برای کسب امتیاز بود، دشوار بود. او توضیح داد:«می‌دانستیم این یک مسابقه سخت خواهد بود. فیورنتینا دوران سختی را پشت سر می‌گذارد، اما بازیکنان باکیفیتی دارد: مربی به ما گفت نباید فضایی به آن‌ها بدهیم... این کاری است که ما امروز انجام دادیم، یک تلاش تیمی عالی، حتی اگر نیمه اول بازی کمی عجیب بود. در پایان، ما راه افتادیم.»

لیائو که به تازگی از یک مصدومیت شش هفته‌ای بازگشته، این عملکرد را به کسانی که از او حمایت کردند، تقدیم کرد. او گفت: «یک ماه و نیم مصدوم بودم: این عملکرد را به خانواده‌ام، به هم‌تیمی‌هایم که هنگام بازگشت به من کمک کردند و روحیه من را عالی نگه داشتند، تقدیم می‌کنم. بسیار خوشحالم. باید به همین شکل ادامه دهیم.»

تحسین میان دو ستاره متقابل است. مودریچ نیز از استعداد لیائو تعریف کرد و از بازگشت او به فرم و آمادگی خوشحال بود. ستاره کروات گفت: «رافائل واقعاً شگفت‌انگیز است. من مشتاق بازی با او بودم. متأسفانه او به سرعت مصدوم شد، اما اکنون در حال بازگشت به آمادگی است.»

انتهای پیام/