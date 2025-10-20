پس از ناکامی در فینال جام جهانی زیر ۲۰ سال
پیام مسی به تیم جوانان آرژانتین؛ سرتان را بالا بگیرید
لیونل مسی، اسطوره آرژانتین و دارنده هشت توپ طلا، پس از شکست تیم ملی زیر ۲۰ سالههای این کشور مقابل مراکش در فینال جام جهانی، با ارسال پیامی صمیمانه، یک بار دیگر سطح حرفهای خود را ثابت کرد.
به گزارش ایلنا، در پی شکست تلخ تیم ملی زیر ۲۰ سالههای آرژانتین در فینال جام جهانی برابر مراکش، لیونل مسی، فوقستاره آرژانتینی، با ارسال پیامی صمیمانه برای جوانان آیندهدار کشورش، شخصیت برجسته خود را به نمایش گذاشت. آلبیسلسته در حال حاضر قهرمان جهان در رده بزرگسالان است و امیدوار بود که یک عنوان جهانی دیگر را در رده جوانان کسب کند، اما مسی پس از شکست دراماتیک تیم زیر ۲۰ سال، حمایت خود را از آنها اعلام کرد.
مسی، برنده هشت توپ طلا، پس از پیروزی آرژانتین مقابل مکزیک در مرحله یکچهارم نهایی جام جهانی زیر ۲۰ سال، پیامهای حمایتی را در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود. مسی خود در سال ۲۰۰۵ قهرمانی در جام جهانی جوانان فیفا را چشیده بود و ستارگان آینده آرژانتین در تلاش بودند تا قدم در مسیر او بگذارند. اما ۲۰ سال پس از کمک مسی برای کسب آن جام معتبر، این اتفاق برای تیم آرژانتین تکرار نشد و آنها با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب مراکش شدند.
آرژانتین در طول تورنمنت فرم بسیار خوبی داشت و در راه رسیدن به فینال ۱۵ گل به ثمر رساند و تنها دو گل دریافت کرد. با این حال، مراکش ثابت کرد که حریفی سرسخت است، زیرا آنها به صورت جمعی قاطعانه دفاع کردند و از فرصتهایی که به دست آوردند، نهایت استفاده را بردند.
مسی مشتاق است که به تیم تحت هدایت دیگو پلاسنته یادآوری کند که باید به تلاشهای خود افتخار کنند، زیرا آینده روشنی در انتظار آنها است. این بازیکن بزرگ تاریخ فوتبال در اینستاگرام خود نوشت: «سرتان را بالا بگیرید، بچهها!!!! شما یک تورنمنت باورنکردنی داشتید و حتی با اینکه همه ما میخواستیم شاهد بالا بردن جام توسط شما باشیم، چیزی که برای ما باقی ماند، شادی تمام چیزهایی است که به ما دادید و غرور دیدن اینکه چگونه با قلب خود از پیراهن آبی و سفید دفاع کردید.»