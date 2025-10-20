به گزارش ایلنا، یوونتوس با شکست ۲ بر صفر مقابل کومو، اولین شکست فصل خود را تجربه کرد تا وضعیت مبهمی در تورین شکل بگیرد. اگرچه باشگاه به طور علنی از ایگور تودور، سرمربی تیم حمایت می‌کند، اما گزارش‌ رسانه‌های ایتالیایی حاکی از آن است که هیئت مدیره، به ویژه دیمین کومولی مدیر اجرایی، در حال بررسی محتاطانه گزینه‌های جایگزین هستند. با توجه به دیدارهای سخت خارج از خانه مقابل رئال مادرید و لاتزیو، دو هفته آینده می‌تواند تعیین‌کننده آینده تودور باشد، زیرا فشارها برای بازیابی هویت و فرم یوونتوس افزایش یافته است.

شوک بازی در ورزشگاه سینه‌گالیا به زودی فرا رسید. یوونتوس که پنج تساوی متوالی داشت، با نتیجه ۲ بر صفر به تیم تحت هدایت سسک فابرگاس باخت تا نخستین شکست لیگ این فصل خود را متحمل شود. نیکو پاز ستاره این شب بود که پس از مهیا کردن گل اول توسط مارک-الیور کمپف، با یک گل انفرادی خیره‌کننده پیروزی کومو را قطعی کرد؛ پیروزی‌ای که از سال ۱۹۵۲ سابقه نداشت. بیانکونری، با وجود داشتن ستارگانی مانند جاناتان دیوید و کنان ییلدیز، در خلق موقعیت‌های گلزنی ناتوان بود و تنها سه شوت در چارچوب داشت.

این نتیجه یوونتوس را با تنها ۱۲ امتیاز از هفت مسابقه، در جایگاه هفتم سری آ قرار داد و همچنان پس از دو تساوی در اروپا، در لیگ قهرمانان بدون برد ماند. با این حال، علیرغم فشار فزاینده، این باشگاه سری آ ترجیح داده دست به تغییرات فوری در نیمکت مربیگری نزند. به گزارش کالچومرکاتو، باشگاه حداقل در حال حاضر به تودور ایمان دارد، در حالیکه همزمان در حال ارزیابی جانشین‌های احتمالی برای شرایطی است که نتایج در دیدارهای حساس پیش رو مقابل رئال مادرید و لاتزیو بدتر شود.

نیمکت داغ یوونتوس: از مانچینی تا مربیان دورتموند

مدیریت یوونتوس بی‌سر و صدا ارزیابی جایگزین‌های سطح بالا برای تودور را آغاز کرده است. در صدر این لیست روبرتو مانچینی قرار دارد؛ سرمربی سابق ایتالیا و منچسترسیتی که انضباط تاکتیکی و تجربه او در مدیریت تیم‌های نخبه، او را به گزینه‌ای مناسب تبدیل می‌کند.

علاوه بر این، آرامش، مدیریت بازیکن و سیستم‌های هجومی ساختاریافته مانچینی، با سابقه‌ای پر از جام از جمله قهرمانی لیگ برتر، سه قهرمانی متوالی سری آ با اینتر و قهرمانی یورو ۲۰۲۱ با ایتالیا، در نظر گرفته شده است. مانچینی همچنین چهار جام حذفی ایتالیا و دو سوپرجام ایتالیا را کسب کرده که نشان دهنده توانایی او در ساختن تیم‌های قهرمان در دوران‌ها و فرهنگ‌های مختلف است. دوره اخیر این مربی ۵۹ ساله در عربستان سعودی با رضایت طرفین پایان یافت و اکنون برای بازگشت به فوتبال باشگاهی اروپا آزاد است.

نام برجسته دیگر لوچانو اسپالتی است؛ مغز متفکر قهرمانی ناپولی در سری آ ۲۰۲۳ و سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا که مورد تحسین کومولی به دلیل توازن تهاجمی و فلسفه توسعه بازیکن قرار دارد. رافائله پالادینو، علیرغم تجربه کمتر، به دلیل ایده‌های مترقی و موفقیت در تثبیت مونزا و سپس فیورنتینا، به عنوان یک انتخاب رو به جلو در نظر گرفته می‌شود.

از خارج ایتالیا، دو مربی سابق بوروسیا دورتموند یعنی ادین ترزیچ و مارکو روزه نیز به عنوان گزینه مطرح شده‌اند. ترزیچ که دورتموند را به فینال لیگ قهرمانان ۲۰۲۴ رساند، یک تاکتیک‌دان مدرن و پویا محسوب می‌شود، در حالی که سبک پرس سنگین روزه و موفقیت او در بوندس‌لیگا با هویت در حال تحول یوونتوس همخوانی دارد.

اختلاف نظر در مورد سیستم بازی

در پشت صحنه، تنش بین تودور، سرمربی کروات، و کومولی، مدیر اجرایی، افزایش یافته است. گزارش شده که جلسه اخیر آن‌ها، ساختار تاکتیکی، وضعیت بدنی بازیکنان و نیاز به تکامل، به ویژه فشار کومولی برای تغییر به سیستم دفاع چهار نفره را پوشش داده است. با این حال، تودور بر حفظ سیستم مورد علاقه خود پافشاری کرد و تنها در صورت «تحریف نکردن اصول فوتبالی‌اش»، انعطاف‌پذیری نشان داد. این مقاومت که از سوی برخی به عنوان یکدندگی تلقی می‌شود، به روابط طرفین آسیب زده و به گمانه‌زنی‌ها درباره اصطکاک داخلی دامن زده است.

با این وجود، دیدگاه دوساله کومولی برای یوونتوس همچنان دست نخورده باقی مانده است؛ برنامه‌ای که حول محور بازسازی تیم با ستاره‌های جوانی مانند کنان ییلدیز، با حمایت خریدهای کلیدی همچون جاناتان دیوید، ادون ژگرووا و لوئیس اوپندا می‌چرخد.

این مدیر اجرایی فرانسوی قصد دارد یوونتوس را به یک تیم با ریتم بالا و از نظر فنی پیشرفته تبدیل کند که قادر به رقابت در داخل و خارج از اروپا باشد. تودور که قرارداد خود را تا ۲۰۲۷ با گزینه تمدید تا ۲۰۲۸ تمدید کرده بود، قرار بود رهبری این تکامل را بر عهده بگیرد. اکنون آزمون تعیین‌کننده دوره مربیگری او این است که آیا می‌تواند فلسفه خود را با دیدگاه مدرن کومولی همسو کند یا خیر.

هفته‌های آتی می‌تواند مسیر حرکت یوونتوس در این فصل را مشخص کند. آن‌ها در ۲۲ اکتبر در سانتیاگو برنابئو در لیگ قهرمانان اروپا با رئال مادرید روبرو می‌شوند که آزمونی دلهره‌آور برای تیمی است که برای گلزنی مشکل دارد. پس از آن نیز یک مصاف حیاتی در سری آ مقابل لاتزیو در پیش خواهد بود. موفقیت در هر کدام از این بازی‌ها می‌تواند موقعیت تودور را تثبیت کند؛ شکست ممکن است بحث رهبری باشگاه را دوباره باز کند.

برای بازگشت، یوونتوس نیاز دارد چابکی هجومی خود را بازیابد و اعتماد به نفس را به بازیکنان کلیدی بازگرداند. کلید تاکتیکی ممکن است در بازگشت به سیستم متعادل، محکم کردن خط دفاعی و دادن آزادی عمل بیشتر به بازیکنان خلاق باشد. اما با توجه به جاه‌طلبی‌های اروپایی و اعتبار داخلی که در خطر است، یووه تحمل اشتباه دیگری را ندارد. دو مسابقه بعدی نه تنها استقامت تیم را می‌آزماید، بلکه ممکن است کل جهت پروژه بلندمدت کومولی در یوونتوس را نیز شکل دهد.

انتهای پیام/