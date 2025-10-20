نویدکیا: با ادامهدار شدن این مسئله، سپاهان اذیت میشود
محرم در نشست خبری بازی با آخال درباره شرایط تیمش صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، محرم نویدکیا، در نشست خبری پیش از بازی تیمش به تحلیل شرایط تیم و بازیهای آینده پرداخت. طلاییپوشان در لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه نقشجهان میزبان آخال ترکمنستان خواهد بود.
او درباره حذف تیم هندی از جدول بازیها گفت:“با حذف تیم هندی، وضعیت جدول پیچیدهتر شد و روندی که در هفتههای گذشته داشتیم خوب بوده و امیدوارم که آن را تکرار کنیم. ما برای آخال احترام قائل هستیم و بازی اول را در هندوستان برده بودیم. بازی دوم را که دیدیم، آنقدر ضعیف نبودند که چهار گل از الحسین دریافت کنند. آنها تیم جوان و دوندهای هستند و سعی میکنیم با بازی مالکانه نتیجه را کسب کنیم.”
نویدکیا به مشکل گلزنی در خط حمله تیمش اشاره کرد و گفت: “بچههای خط حمله ما کمتر گل زدند و اگر این مسئله ادامهدار باشد، ما اذیت خواهیم شد. با روندی که در دو بازی گذشته داشتیم، بازیکنانم کارشان را خوب انجام میدهند و مطمئن هستم که خیلی زود گل خواهند زد. مدتی انزو بازی کرد و الان هم مجید بازی میکند. بهخاطر مصدومیتهایی که اتفاق افتاد، نتوانستند هیچکدام سه بازی بدون مشکل داشته باشند. سعیشان را کردند و شانس گل داشتند و فکر میکنم در بازیهای بعدی برایمان گل بزنند.”
او در ادامه درباره گل زیبای کاوه به ذوبآهن گفت: “گلی که کاوه به ذوبآهن زد، استثنایی بود، ولی شانس با او یار نبود و کمی در آفساید قرار داشت. مجید هم جلوی ذوبآهن و در بازی اخیر شانس گلزنی داشت و تلاششان را کردند و من فکر میکنم شانس با آنها یار نبوده است.”
نویدکیا همچنین به سبک بازی آخال اشاره کرد و اظهار داشت: “در دو بازی که از آخال دیدیم، آنها هیچوقت تدافعی کار نکردهاند. حتی زمانی که از الحسین در نیمه اول با نتیجه سه بر یک یا چهار بر یک عقب افتاده بودند، در نیمه دوم بازی خودشان را انجام دادند. با این حال، ما با شیوه بازی دفاعی در ایران آشنا هستیم، چون اغلب تیمها سعی میکنند گل نخورند و همین مسئله همیشه کار را برای سپاهان سخت کرده است.”
وی افزود: “همیشه سعی میکنیم مثل بازیهایی که در لیگ انجام دادهایم، از لایههای دفاعی آنها عبور و شانس گلزنی ایجاد کنیم. در هر صورت، میدانیم که آمادگی داریم و میتوانیم کارمان را انجام دهیم.”
نویدکیا در پاسخ به سؤالی در خصوص اثر روحی پیروزی در بازی گذشته تصریح کرد: “واقعبینانه این است که برد در بازی قبل به ما کمک کرد. نمیتوانیم بگوییم ما سپاهانیم و هیچ مشکلی نداشتیم؛ از لحاظ روحی و روانی دچار مشکلاتی بودیم. ما بدترین شروع تاریخ لیگ برتر ایران را داشتیم و این به ما آسیب زد. در دو سه هفته اخیر هم فوتبال خوبی بازی کردهایم و توانستیم نتایج خوبی بگیریم، بهجز بازی ذوبآهن که خوب بازی کردیم ولی نتیجه خوبی نگرفتیم. ولی در مجموع روند تیم ما رو به جلو است و بازی قبلی هم از لحاظ روحی و روانی به ما کمک زیادی کرد. امیدوارم بچهها بتوانند فردا بازی خود را سرحال انجام بدهند.”