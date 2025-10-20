خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نورافکن: از نظر روحی تحت فشار هستیم

نورافکن: از نظر روحی تحت فشار هستیم
کد خبر : 1702633
لینک کوتاه کپی شد.

امید نورافکن می‌گوید سپاهان در این بازی آسیایی مجکوم به پیروزی است.

به گزارش ایلنا، امید نورافکن، هافبک تیم سپاهان، در نشست خبری صبح امروز همراه با محرم نویدکیا، سرمربی تیم، درباره شرایط تیمش و مسابقات پیش‌رو صحبت کرد.

نورافکن در این نشست گفت: “مسئله مهمی که به تیم کمک می‌کند این است که ۲۹ مهر و ۱۳ آبان با آخال بازی داریم و تکلیف صعود مشخص می‌شود.”

او ادامه داد: “همه اعضای تیم می‌دانیم که باید نتیجه خوبی در این دو بازی بگیریم. بازی در اصفهان برگزار می‌شود که کمک می‌کند، البته از نظر روحی تحت فشار هستیم، وقتی در سپاهان هستید، محکوم به بردن هستید.”

این هافبک ملی‌پوش در ادامه گفت: “سپاهان در بازی‌های آسیایی همیشه خوب بوده است و در این دو بازی و بازی آخر با اردن به دنبال صدرنشینی در گروه هستیم. اگر کار به دومی بکشد، نیاز به تفاضل گل داریم و بچه‌ها همه این موضوع را می‌دانند.”

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ