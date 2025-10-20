نورافکن: از نظر روحی تحت فشار هستیم

به گزارش ایلنا، امید نورافکن، هافبک تیم سپاهان، در نشست خبری صبح امروز همراه با محرم نویدکیا، سرمربی تیم، درباره شرایط تیمش و مسابقات پیش‌رو صحبت کرد.

نورافکن در این نشست گفت: “مسئله مهمی که به تیم کمک می‌کند این است که ۲۹ مهر و ۱۳ آبان با آخال بازی داریم و تکلیف صعود مشخص می‌شود.”

او ادامه داد: “همه اعضای تیم می‌دانیم که باید نتیجه خوبی در این دو بازی بگیریم. بازی در اصفهان برگزار می‌شود که کمک می‌کند، البته از نظر روحی تحت فشار هستیم، وقتی در سپاهان هستید، محکوم به بردن هستید.”

این هافبک ملی‌پوش در ادامه گفت: “سپاهان در بازی‌های آسیایی همیشه خوب بوده است و در این دو بازی و بازی آخر با اردن به دنبال صدرنشینی در گروه هستیم. اگر کار به دومی بکشد، نیاز به تفاضل گل داریم و بچه‌ها همه این موضوع را می‌دانند.”

