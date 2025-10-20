یورگن کلوپ احتمال بازگشت به لیورپول را رد نکرد
یورگن کلوپ، مربی آلمانی، به شکل قابل توجهی درهای بازگشت خود به لیورپول را نبست و تایید کرد که «این امکان وجود دارد».
به گزارش ایلنا، یورگن کلوپ، برنده عنوان قهرمانی لیگ برتر و لیگ قهرمانان اروپا با لیورپول، در مصاحبهای غافلگیرکننده احتمال بازگشت به نیمکت مربیگری لیورپول را برای دور دوم مطرح کرد و گفت: «این امکان وجود دارد.»
کلوپ پس از یک دوره نهساله حضور در سمت سرمربی قرمزها که در تابستان ۲۰۲۴ به پایان رسید، هدایت تیم را به آرنه اشلوت سپرد. او در طول این سالها لیورپول را به مدعی همیشگی بزرگترین افتخارات داخلی و قارهای تبدیل کرد. دلیل اصلی خداحافظی این مربی ۵۸ ساله، احساس خستگی مفرط بود.
او بیش از یک سال را صرف بازیابی انرژی خود کرده و در سمت «رئیس جهانی فوتبال» برای شرکت ردبول (Red Bull) رضایت زیادی پیدا کرده است. این شغل به او این فرصت را داده که زمان بیشتری را با خانوادهاش بگذراند، در عین حال که همچنان درگیر امور فوتبال است. کلوپ هیچ برنامهای برای پذیرش چالش مربیگری جدیدی در آینده نزدیک ندارد.
کلوپ قاطعانه میگوید دلتنگ فشارهای روزمره مربیان نخبه نیست. او تأکید کرد که شور و اشتیاقش برای فوتبال باعث میشد هر ذره انرژی خود را در باشگاههای ماینتس، بوروسیا دورتموند و لیورپول سرمایهگذاری کند. با این حال، او ممکن است دوباره اشتیاق مربیگری را پیدا کند. کلوپ هرگز هدایت تیم دیگری در لیگ برتر انگلیس را به دلیل پیوندهای عاطفی و حرفهای قویاش با قهرمان کنونی انگلیس نمیپذیرد، اما اعتراف کرد که بازگشت خیرهکننده به مرسیساید کاملاً منتفی نیست.
کلوپ در پاسخ به پرسشی درباره آیندهاش در پادکست «دفتر خاطرات یک مدیرعامل» (Diary of CEO) گفت: «من گفتم هرگز دوباره در انگلیس مربیگری نخواهم کرد، به این معنی که اگر قرار باشد لیورپول باشد، در تئوری ممکن است. دقیقاً نمیدانم، کاری که اکنون انجام میدهم را دوست دارم. دلتنگ مربیگری نیستم، البته اکنون هم مربی هستم، اما به شکلی متفاوت.»
او افزود: «دلتنگ ایستادن زیر باران برای دو و نیم تا سه ساعت نیستم، دلتنگ رفتن به کنفرانسهای خبری سه بار در هفته، داشتن دوازده مصاحبه در هفته نیستم. دلتنگ آن نیستم، نه. دلتنگ بودن در رختکن هم نیستم، من چیزی حدود ۱۰۸۰ بازی را مربیگری کردم، بنابراین زیاد در رختکن بودم. نمیخواهم در رختکن بمیرم چون جای خوبی نیست، بوی خوبی نمیدهد.»
کلوپ ادامه داد: «ممکن است اتفاقی بیفتد، من ۵۸ سال دارم، میتوانم چند سال دیگر تصمیم بگیرم... نمیدانم. آیا امروز باید تصمیم بگیرم که دیگر هرگز مربیگری نخواهم کرد؟ خدا را شکر که مجبور نیستم، میتوانم فقط ببینم آینده چه چیزی را به همراه دارد. اکنون در پروژهای هستم که واقعاً دوستش دارم، کاری که اکنون انجام میدهم را دوست دارم. از نظر من، تنها در صورتی که صد در صد متمرکز باشم، میتوانم کارم را واقعاً خوب انجام دهم.»
کلوپ در ادامه، با شوخطبعی در مورد تعهد شدیدش به هر پست مربیگری که داشته، گفت: «من میدانم که تقریباً تمام مربیان فوتبال چگونه زندگی میکنند. آنها برای کار زندگی میکنند، تمام و کمال. بدون این کار نمیتوانید در این تجارت موفق باشید. اما بعد به پپ (گواردیولا) میگویم که او سطح بازی گلفش را با افزایش سن بهتر کرد! من یک دقیقه وقت برای بازی گلف نداشتم! به همین دلیل او یک نابغه است و من نیستم.»