نماینده ایران در پوستر الوحده: آماده نبرد با الدحیل

به گزارش ایلنا، باشگاه الوحده امارات در آستانه دیدار حساس مقابل الدحیل قطر از پوستر رسمی خود رونمایی کرد؛ پوستری که چهره محمد قربانی، ملی‌پوش ایرانی این تیم در مرکز آن دیده می‌شود و نمادی از اعتماد کامل کادر فنی به این بازیکن است.

قربانی که تابستان گذشته با انتقالی مهم به الوحده پیوست، به سرعت توانست خود را به ترکیب اصلی تیم تحمیل کند و اکنون از مهره‌های کلیدی سرمربی اسپانیایی الوحده محسوب می‌شود. منعطف شدن و چند‌پُستی بودن او باعث شده در سیستم تاکتیکی تیم، هم در قلب دفاع و هم به عنوان هافبک دفاعی به میدان برود و با بازیخوانی دقیق و قدرت بدنی بالا، نقش مهمی در کنترل بازی ایفا کند.

انتخاب او در پوستر رسمی باشگاه برای تقابل با الدحیل، بازتابی از جایگاه ویژه این بازیکن در میان هواداران و رسانه‌های اماراتی است که عملکرد او را یکی از نقاط قوت الوحده در لیگ نخبگان می‌دانند.

دیدار الوحده و الدحیل امروز (دوشنبه) ساعت 17:15 به وقت ایران در ورزشگاه آل نهیان ابوظبی برگزار می‌شود؛ مسابقه‌ای که برای الوحده اهمیت ویژه‌ای دارد و محمد قربانی امیدوار است با ادامه روند مثبت خود، به یکی از تأثیرگذارترین لژیونرهای ایرانی فوتبال امارات تبدیل شود.

