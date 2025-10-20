یاد بود یکصد و پنج شهید والامقام ورزشکار جنگ ۱۲ روزه با کاشت ۱۰۵ اصله نهال
به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی، مراسم کاشت ۱۰۵ اصله نهال به یاد ۱۰۵ شهید ورزشکار جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، با حضور جمعی از مسئولان ارشد فرهنگی و ورزش کشور در فدراسیون بسکتبال برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، به همت کمیته فرهنگی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، سازمان ملی منابع طبیعی و سازمان بسیج ورزشکاران آیین کاشت ۱۰۵ نهال یادبود در محوطه فضای سبز فدراسیون بسکتبال و مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. این اقدام فرهنگی با هدف تلفیق پیام ایثار، مقاومت و هویت ملی در ورزش کشور انجام گرفت.
در این مراسم حجتالاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام حسن خانی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، سردار مهدی میرجلیلی، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال، و سید محمد طباطبایی، سرپرست دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش، به همراه جمعی از مدیران و ملیپوشان بسکتبال رده سنی زیر ۱۶ سال اعزامی به مسابقات آسیایی بحرین حضور داشتند.
در حاشیه مراسم، مدعوین بر پیوند معنوی میان ورزش، فرهنگ مقاومت و یاد شهدا تأکید کرده و کاشت نهالها را نمادی از رشد و پویایی فرهنگ ایثار در جامعه ورزش دانستند.
این مراسم با گرامیداشت شهید یاسر زیوری و سردار شهید محمد حسن صدری از شهدای گرانقدر جامعه بسکتبال در حمله وحشاینه رژیم غاصب صهیونیستی پایان یافت.