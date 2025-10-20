یاد بود یکصد و پنج شهید والامقام ورزشکار جنگ ۱۲ روزه با کاشت ۱۰۵ اصله نهال

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، به همت کمیته فرهنگی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، سازمان ملی منابع طبیعی و سازمان بسیج ورزشکاران آیین کاشت ۱۰۵ نهال یادبود در محوطه فضای سبز فدراسیون بسکتبال و مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. این اقدام فرهنگی با هدف تلفیق پیام ایثار، مقاومت و هویت ملی در ورزش کشور انجام گرفت.

در این مراسم حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام حسن خانی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، سردار مهدی میرجلیلی، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال، و سید محمد طباطبایی، سرپرست دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش، به همراه جمعی از مدیران و ملی‌پوشان بسکتبال رده سنی زیر ۱۶ سال اعزامی به مسابقات آسیایی بحرین حضور داشتند.

در حاشیه مراسم، مدعوین بر پیوند معنوی میان ورزش، فرهنگ مقاومت و یاد شهدا تأکید کرده و کاشت نهال‌ها را نمادی از رشد و پویایی فرهنگ ایثار در جامعه ورزش دانستند.

این مراسم با گرامیداشت شهید یاسر زیوری و سردار شهید محمد حسن صدری از شهدای گرانقدر جامعه بسکتبال در حمله وحشاینه رژیم غاصب صهیونیستی پایان یافت.

انتهای پیام/