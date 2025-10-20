خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یاد بود یکصد و پنج شهید والامقام ورزشکار جنگ ۱۲ روزه با کاشت ۱۰۵ اصله نهال

یاد بود یکصد و پنج شهید والامقام ورزشکار جنگ ۱۲ روزه با کاشت ۱۰۵ اصله نهال
کد خبر : 1702598
لینک کوتاه کپی شد.

به مناسبت هفته ورزش و تربیت بدنی، مراسم کاشت ۱۰۵ اصله نهال به یاد ۱۰۵ شهید ورزشکار جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، با حضور جمعی از مسئولان ارشد فرهنگی و ورزش کشور در فدراسیون بسکتبال برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، به همت کمیته فرهنگی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی ایران و با همکاری معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، سازمان ملی منابع طبیعی و سازمان بسیج ورزشکاران آیین کاشت ۱۰۵ نهال یادبود در محوطه فضای سبز فدراسیون بسکتبال و مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد. این اقدام فرهنگی با هدف تلفیق پیام ایثار، مقاومت و هویت ملی در ورزش کشور انجام گرفت.  

در این مراسم حجت‌الاسلام خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام حسن خانی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، سردار مهدی میرجلیلی، رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال، و سید محمد طباطبایی، سرپرست دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش، به همراه جمعی از مدیران و ملی‌پوشان بسکتبال رده سنی زیر ۱۶ سال اعزامی به مسابقات آسیایی بحرین حضور داشتند.  

در حاشیه مراسم، مدعوین بر پیوند معنوی میان ورزش، فرهنگ مقاومت و یاد شهدا تأکید کرده و کاشت نهال‌ها را نمادی از رشد و پویایی فرهنگ ایثار در جامعه ورزش دانستند. 

این مراسم با گرامیداشت شهید یاسر زیوری و سردار شهید محمد حسن صدری از  شهدای گرانقدر جامعه بسکتبال در حمله وحشاینه رژیم غاصب صهیونیستی پایان یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ