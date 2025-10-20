از وضعیت چمن خبر ندارم
مدیرعامل تراکتور: یادگار را برای برای بازی پرسپولیس معرفی کردیم
سعید مظفریزاده پیش از سومین دیدار آسیایی تراکتور تأکید کرد بازیکنان در شرایط روحی و بدنی مناسبی قرار دارند و تیم با آمادگی کامل برای دیدار حساس مقابل الشارجه آماده شده است.
به گزارش ایلنا، سعید مظفریزاده، مدیرعامل تراکتور، پیش از بازی مقابل الشارجه امارات، ضمن اشاره به گرمای هوا و فشردگی مسابقات لیگ نخبگان و لیگ ایران، بر اهمیت کیفیت زمین یادگار امام برای میزبانی بازیها تأکید کرد و از لزوم حمایت هواداران و برنامهریزی بهتر فدراسیون برای نماینده ایران در آسیا سخن گفت.
سعید مظفری زاده، درباره آمادگی تراکتور برای سومین بازی آسیایی گفت: خدا را شکر بچهها در شرایط خوبی هستند. امروز برای اخرین تمرین به استادیوم الشارجه آمدیم. با توجه به حساسیت مسابقات و فشردگی مسابقاتی که داریم، سعی کردیم که بچهها با آمادگی ذهنی و آمادگی بدنی بسیار خوب برای سومین بازی آسیاییمان آماده بشوند. امیدوارم که با کسب یک نتیجه خوب جایگاهمان را در جدول ردهبندی بهتر هم بکنیم.
او درباره اثرات گرمی هوا روی بازی تیم گفت: هوا گرم هست ولی به نسبت بازی قبلی که با تیم الشباب الاهلی داشتیم هوا خیلی بهتر است و امیدوارم که فردا وضعیت آب و هوایی به شکلی باشد که خیلی باعث فشار روی بازیکنانمان نشود. چون بازهای ما خیلی فشرده است و بعد از این بازی بچهها باید بلافاصله ریکاوری کنند و آماده بازیهای لیگ شوند.
مظفریزاده با مقایسه کیفیت چمن الشارجه از کیفیت چمن ورزشگاه یادگار امام گفت: متاسفانه اطلاعی ندارم چون چمن و ورزشگاه در اختیار ما نیست و در اختیار اداره ورزش و جوانان است. امیدوارم که انشالله با یک کیفیت خیلی مناسب، وضعیت زمین به شکلی باشد که بتوانیم بازیها را در استادیوم یادگار برگزار کنیم چون واقعا امتیاز زمین برای ما بسیار بسیار مهم است.
او درباره صحبتهای مقصودی مبنی بر برگزاری بازی پرسپولیس در آن ورزشگاه و احتمال تغییر محل میزبانی گفت: والا ما اعلام کرده بودیم، طبق صحبتهایی که با اداره ورزش و جوانان داشتیم محل میزبانی مسابقات را ورزشگاه یادگار امام معرفی کرده بودیم. فقط امیدوارم که شرایط چمن به شکلی باشد که بتوانیم مسابقات را در بهترین شرایط آنجا برگزار کنیم.
او درباره دوری هواداران تراکتور از بازیهای خانگی گفت: واقعا حیف است. همه جذابیت فوتبال به حضور تماشاگران است. امیدوارم تمام استادیومهای کشور شرایط به گونهای رقم بخورد که هواداران همه تیمها بتوانند بیایند و در نهایت آرامش از فوتبال لذت ببرند و همیشه در کنار تیمهایشان حضور داشته باشند.
مدیرعامل تراکتور درباره فشردگی زیاد بازیهای تراکتور با لغو بازی مقابل ملوان و احتمال آسیب وارد شدن به نتایج آسیایی نماینده ایران در بازیهای آسیایی با وجود این فشردگی گفت: به هر حال سال منتهی به جام جهانی است و فشردگی مسابقات هست. کاملا این مسئله را درک میکنیم. سعی میکنیم خودمان را با این شرایط تطبیق بدهیم و امیدواریم که فدراسیون هم در برناپهریزی خودش بحث فشردگی مسابقات را برای تیم تراکتور به عنوان نماینده فوتبال کشورمان در آسیا لحاظ کند که ما بتوانیم نماینده شایستهای برای کشور عزیزمان در مسابقات آسیایی باشیم و انشالله بتوانیم در لیگ هم عملکرد خوبی داشته باشیم.