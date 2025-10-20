انتقاد شدید خداداد عزیزی از سطح لیگ ایران و بازیهای تیم ملی
خداداد عزیزی پیش از دیدار حساس تراکتور مقابل الشارجه، نبود بازیکنان در سطح اول اروپا و شیوه تدافعی تیمها انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی، مدیر تیم تراکتور و پیشکسوت فوتبال ایران تأکید کرد که تیم ملی ایران در بازیهای تدارکاتی سطح بالایی شرکت نمیکند و همین موضوع باعث شده استعدادیابهای اروپایی توجهی به بازیکنان ایرانی نداشته باشند. او همچنین رقمهای نجومی برخی بازیکنان داخلی را با کاراییشان مقایسه کرد و آن را بیتناسب و غیرواقعی دانست.
عزیزی درباره کنسل شدن بازی ملوان گفت: بازی ملوان که کنسل شد، بچهها استراحتشان هم بیشتر شد. امیدوارم فردا بتوانیم بازی خوبی انجام بدهیم. هوا کلا گرم است ولی نسبت به بازی با الشباب که هوا شرجی و گرم بود هوای خوبی هست.
او درباره شرایط چمن یادگار امام گفت: من که با آقای مقصودی و مهندس زمین صحبت میکردم، فکر کنم ۳ مرحله باید بذربپاشیم. برای بازی با پرسپولیس و بازی با الشرطه هم فکر میکنم کیفیت زمین بسیار عالی خواهد شد. ما زود روی این زمین بازی کردیم. باید دو ماه میگذشت و ما بعد از آن بهرهبرداری میکردیم و یک ماهه رویش بازی کردیم و مرمتش زمانبر است.
او درباره بازی مقابل الشارجه پس از دو تجربه دیگر گفت: ما با الوحده و الشباب بازی کردیم. الشباب از نظر نفری با اینکه خط جلویشان سردار نبود خطرناکتر از تیمهای دیگر بودند. من اعتقاد دارم ساختار الوحده بهتر از دیگر تیمهای اماراتی بود. الشارجه هم پارسال برنده لیگ دو آسیا شدند و تیم خوبی دارند. من اعتقاد دارم الوحده و الشباب بهتر از تیمهای دیگر هستند. الوحده با اینکه در تبریز بازی میکردند تیمی هستند که ساختار حمله خیلی خوبی داشتند. در فوتبال گروهی در خط دفاع انسجام بهتری داشتند. شارجه در مسابقات امارات هم حال و روز خوبی ندارد. تیم خوبی است و نفرات خارجی خوبی دارند. فردا بازی سختی داریم.
او درباره ۱۱بازیکن ایرانی در لیگ امارات گفت: چارهای ندارند، الان ما بازیکنی در لیگ سطح اول دنیا نداریم. شاید تاپترین بازیکن ما سردار آزمون بود که مصدوم شد و از ایتالیا به امارات آمد. ما اصلا در سطح اول اروپا بازیکن نداریم که بخواهیم راجع به آن صحبت کنیم.
عزیزی ادامه داد: ما چیزی ارائه نمیدهیم. استعدادیابها بازیهای ملی ما را نگاه میکنند. در بازی ملی ما چیز خاصی ارائه نمیدهیم. کسی از لیگ ایران بازیکن انتخاب نمیکند و اگر قرار باشد انتخاب کنند نهایت همین امارات و قطر هستند. تیم ملی ما بازیهای سطح اول بینالملل ندارند. اگر بازیهای سنگین بینالمللی خوب میداشتیم استعدادیابها هم بازیهای ما را میدیدند. از بازیهای ما با قرقیزستان و افغانستان و روسیه و تانزانیا چیزی در نمیآید. ما بازیهای تدارکاتی ضعیفی انجام میدهیم، شاید اگر در جام جهانی بازیهای خوبی انجام بدهیم شرایط فرق کند.
او درباره افت کیفیت لیگ ایران گفت: امسال کیفیت لیگ پایین آمده و احتمالا به این دلیل است که بازیها شکل تدافعی گرفتند. مربیان ما به این نتیجه رسیدند که اول نبازند و بعد دنبال خوب بازی کردن و بردن بروند. مقابل تیم ما که میرسند اتوبوس درست میکنند و دفاع میکنند. گلر تیم مقابل ما ۵ بار زمین میافتد. کیفیت لیگ پایین آمده و این برمیگردد به تفکر مربیهای ما که دوست ندارند ببازند و ساختار دفاعی اتوبوسی تشکیل میدهند.
عزیزی درباره اخراج زودهنگام سرمربیها گفت: همه جای دنیا همین است. در امارات و قطر و عربستان هم زود اخراج میشوند و این دلیل نمیشود که دفاعی بازی کنند. شکل فوتبال بازی کردن هر تیم از نگاه مربی به طرز تفکرات مربی برمیگردد. این که اول نبازند و بعد ببرند در فوتبال ما دارد نهادینه میشود. جز ۴ یا ۵تیمی که از لحاظ مالی بهترند مثل سپاهان یا تراکتور و پرسپولیس و استقلال که بازیکنان بهتری میگیرند.
او درباره کیفیت بازیکنان ایرانی گفت: من مهاجم خوبی در فوتبالمان نمیبینم. یکی مثل رضا عنایتی ۲۴ گل میزد و آقای گل ایران میشد و الان اقای گلهای ما به ۱۲ گل راضی هستند. در ۳۰ بازی آقای گل ما ۱۳ یا ۱۵ گل میزند. به نظر من برای لیگ ما خیلی کم است. برای تیمهایی مثل استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور که فوتبال تهاجمی بازی میکنند و تیمهای مقابلشان خیلی سرمایهدار نیستند و ضعیف هستند. اگر به دوستان برنخورد فوتبال ضعیف شده و استعدادها کمتر شدند و نگاهها در بحث مادی و زد و بند است. شاید هیچ فوتبالیستی در ایران ۱۰۰میلیارد نمیارزد ولی ما خیلی فوتبالیست داریم که ۱۰۰میلیارد یعنی یک میلیون دلار میگیرد. در باشگاه شارجه بپرسید رقم بازیکنان چقدر است.