با غلبه بر آرژانتین
مراکش قهرمان جام جهانی زیر ۲۰ سالهها شد
تیم ملی زیر ۲۰ سالههای مراکش با شکست ۲ بر صفر آرژانتین، برای نخستین بار در تاریخ به عنوان قهرمانی جهان دست یافت.
به گزارش ایلنا، ۱۶ سال پس از قهرمانی تاریخی غنا، مراکش به حلقه نخبگان قهرمانان جام جهانی زیر ۲۰ سالههای فیفا پیوست. «شیربچههای اطلس» روز یکشنبه در ورزشگاه خولیو مارتینز پرادانوس در سانتیاگو شیلی، تیم آرژانتین، قهرمان شش دوره قبل، را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دادند تا اولین عنوان قهرمانی جهانی خود را کسب کنند.
تیم مراکش که با الهام از یاسیر زبیری، ستاره درخشان خود که هر دو گل را به ثمر رساند و عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد، به میدان آمد، نمایشی بینقص ارائه داد که قهرمان شش دوره جهان را بدون پاسخ گذاشت.
ملیپوشان جوان مراکش تحت هدایت محمد واهبی، سرمربی تیم، استحکام دفاعی را با یک فوتبال تهاجمی بیباکانه ترکیب کردند. زبیری، پدیده این تورنمنت، با زدن دو گل، پیروزی باشکوه را قطعی کرد و در نهایت با ۵ گل به عنوان برندهی کفش طلای رقابتها دست یافت.
تنها چند ماه پس از نایب قهرمانی در جام ملتهای زیر ۲۰ سالههای آفریقا، مراکش اکنون دنیا را فتح کرده و پیشرفت چشمگیر برنامه توسعه جوانان این کشور زیر نظر فدراسیون سلطنتی فوتبال مراکش را تأیید کرد.
جوایز انفرادی نیز بر فرم چشمگیر مراکش تأکید دارد: عثمان ممان به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت انتخاب شد و توپ طلا را کسب کرد. یاسیر زبیری، قهرمان دیدار فینال، نیز به عنوان دومین بازیکن برتر رقابتها، توپ نقره را به خانه برد. «شیربچههای اطلس» نام خود را با حروف زرین نوشتند و الهامبخش نسل جدیدی در سراسر آفریقا و فراتر از آن شدند.