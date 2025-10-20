خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با غلبه بر آرژانتین

مراکش قهرمان جام جهانی زیر ۲۰ ساله‌ها شد

مراکش قهرمان جام جهانی زیر ۲۰ ساله‌ها شد
کد خبر : 1702570
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی زیر ۲۰ ساله‌های مراکش با شکست ۲ بر صفر آرژانتین، برای نخستین بار در تاریخ به عنوان قهرمانی جهان دست یافت‌.

به گزارش ایلنا، ۱۶ سال پس از قهرمانی تاریخی غنا، مراکش به حلقه‌ نخبگان قهرمانان جام جهانی زیر ۲۰ ساله‌های فیفا پیوست. «شیربچه‌های اطلس» روز یکشنبه در ورزشگاه خولیو مارتینز پرادانوس در سانتیاگو شیلی، تیم آرژانتین، قهرمان شش دوره‌ قبل، را با نتیجه ۲ بر صفر شکست دادند تا اولین عنوان قهرمانی جهانی خود را کسب کنند.

تیم مراکش که با الهام از یاسیر زبیری، ستاره‌ درخشان خود که هر دو گل را به ثمر رساند و عنوان بهترین بازیکن زمین را از آن خود کرد، به میدان آمد، نمایشی بی‌نقص ارائه داد که قهرمان شش دوره‌ جهان را بدون پاسخ گذاشت.

مراکش قهرمان جام جهانی زیر ۲۰ ساله‌ها شد

ملی‌پوشان جوان مراکش تحت هدایت محمد واهبی، سرمربی تیم، استحکام دفاعی را با یک فوتبال تهاجمی بی‌باکانه ترکیب کردند. زبیری، پدیده این تورنمنت، با زدن دو گل، پیروزی باشکوه را قطعی کرد و در نهایت با ۵ گل به عنوان برنده‌ی کفش طلای رقابت‌ها دست یافت.

تنها چند ماه پس از نایب قهرمانی در جام ملت‌های زیر ۲۰ ساله‌های آفریقا، مراکش اکنون دنیا را فتح کرده و پیشرفت چشمگیر برنامه توسعه جوانان این کشور زیر نظر فدراسیون سلطنتی فوتبال مراکش را تأیید کرد.

جوایز انفرادی نیز بر فرم چشمگیر مراکش تأکید دارد: عثمان ممان به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت انتخاب شد و توپ طلا را کسب کرد. یاسیر زبیری، قهرمان دیدار فینال، نیز به عنوان دومین بازیکن برتر رقابت‌ها، توپ نقره را به خانه برد. «شیربچه‌های اطلس» نام خود را با حروف زرین نوشتند و الهام‌بخش نسل جدیدی در سراسر آفریقا و فراتر از آن شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ