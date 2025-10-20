طارمی در لیست المپیاکوس برای تقابل با بارسلونا

به گزارش ایلنا، در آستانه دیدار حساس المپیاکوس مقابل بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا، نام مهدی طارمی در فهرست ۲۳ نفره تیم یونانی دیده می‌شود. مهاجم ایرانی که به‌دلیل مصدومیت جزئی دو بازی اخیر خود را از دست داده بود، حالا بار دیگر آماده حضور در میدان است.

طارمی در هفته گذشته به‌دلیل آسیب‌دیدگی خفیف نه در بازی دوستانه تیم ملی ایران مقابل تانزانیا به میدان رفت و نه در ترکیب المپیاکوس در سوپرلیگ یونان حضور داشت. با این حال، روند درمانی او موفقیت‌آمیز بوده و سرمربی تیم تصمیم گرفته نام این بازیکن را در فهرست بازی حساس برابر آبی‌اناری‌های کاتالان قرار دهد.

ستاره ایرانی المپیاکوس پیش‌تر نیز در فصل گذشته دو بار برابر بارسلونا بازی کرده بود؛ در مرحله نیمه‌نهایی لیگ قهرمانان اروپا، طارمی در هر دو دیدار رفت و برگشت به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد و در بازی دوم با یک پاس گل تأثیرگذار، نقش مهمی در صعود تیمش به فینال داشت. همین عملکرد باعث شده تا نگاه‌ها دوباره به حضور احتمالی او در ترکیب فردا شب معطوف شود.

المپیاکوس در دو دیدار ابتدایی خود در لیگ قهرمانان، یک تساوی برابر پافوس قبرس و یک شکست مقابل آرسنال را تجربه کرده است. طارمی در هر دو بازی از نیمکت وارد زمین شد و حالا پیش‌بینی می‌شود در سومین مسابقه اروپایی تیمش برابر بارسلونا نیز به‌عنوان یکی از تعویض‌های کلیدی به میدان برود.

تیم یونانی امیدوار است با بازگشت طارمی، خط حمله خود را تقویت کند و در دیدار فردا شب، نتیجه‌ای غیرمنتظره برابر غول اسپانیایی رقم بزند.

