آخرین وضعیت صابر کاظمی: فعلا به هوش نیامده است

به گزارش ایلنا، میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، صبح امروز درباره آخرین وضعیت صابر کاظمی، ملی‌پوش والیبال که پس از حادثه‌ای در قطر در کما به سر می‌برد، اظهار داشت: «شب گذشته با سفیر ایران در قطر صحبت کردم. متأسفانه تغییری در وضعیت صابر به وجود نیامده و او هنوز به هوش نیامده است.»

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: «منتظر هستیم تا امروز یک تیم پزشکی جدید، وضعیت صابر کاظمی را بررسی کنند و نظر قطعی خودشان را اعلام کنند.»

تقوی با اشاره به اقدامات انجام شده برای خانواده این بازیکن گفت: «در همان روز نخست، هماهنگی‌هایی با فدراسیون والیبال قطر انجام دادیم تا کارهای مربوط به ویزا و اقامت خانواده او در قطر انجام شود. آن‌ها ساعت ۱۰:۳۰ شب به قطر پرواز کردند.»

او همچنین درباره پیگیری فدراسیون در شرایط کنونی تصریح کرد: «من اطلاعات دقیقی از جزئیات اتفاقی که برای این ملی‌پوش والیبال ایران افتاده، ندارم. تمرکز ما فعلاً روی سلامتی صابر است و هنوز سراغ مسائل حقوقی نرفته‌ایم.»

انتهای پیام/