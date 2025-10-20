دو تیم ناکام‌ آسیا در پی اولین برد

به گزارش ایلنا، کاروان تیم فوتبال الوحدات اردن بامداد امروز برای رویارویی با استقلال ایران در چارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا وارد تهران شد.

اما شرایط این تیم قبل از تقابل با آبی‌های پایتخت اصلاً مساعد نیست. آن‌ها در حالی پا به تهران گذاشته‌اند که فراس شلبایه مدافع کلیدی تیم به دلیل پارگی رباط صلیبی، صالح راتب هافبک باتجربه به دلیل جدایی و حضور احتمالی در لیگ لیبی، محمود شوکت به علت بیماری و بستری در بیمارستان و بکر کلبونه مهاجم گلزن تیم به خاطر مصدومیت از ناحیه شانه در دیدار برابر الفیصلی، در این مسابقه غایب هستند. این غیبت‌ها بدون شک دست کادر فنی الوحدات را برای انتخاب ترکیب اصلی به شدت بسته است.

الوحدات اردن در دو هفته ابتدایی لیگ قهرمانان آسیا عملکردی ناامیدکننده داشته است. این تیم در دیدار نخست خود با نتیجه سنگین ۴ بر صفر مقابل المحرق بحرین شکست خورد و در هفته دوم نیز برابر الوصل امارات ۲ بر ۱ مغلوب شد تا بدون امتیاز به تهران بیاید. شرایط آن‌ها شباهت زیادی به استقلال دارد؛ چرا که آبی‌های تهرانی نیز در دو بازی گذشته آسیایی ناکام بوده‌اند و این دیدار برای هر دو تیم حکم مرگ و زندگی دارد.

تیم الوحدات اردن در حالی مهیای نبرد با استقلال می‌شود که فشار زیادی روی کادر فنی و بازیکنان این تیم وجود دارد. شکست در این دیدار می‌تواند شانس صعود نماینده اردن را به حداقل برساند. از سوی دیگر استقلال نیز به دنبال کسب اولین برد آسیایی خود است تا امیدهایش را برای ادامه مسیر زنده نگه دارد.

