ترکیب احتمالی تراکتور مقابل شارجه با یک محروم مهم

دراگان اسکوچیچ ترکیب تراکتور را برای هفته سوم لیگ نخبگان با یک چالش می‌چیند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور امروز در هفته سومین لیگ نخبگان آسیا به مصاف شارجه خواهد رفت. شاگردان دراگان اسکوچیچ امیدوارند در این بازی به نخستین برد خود برسند و بتوانند حریف اماراتی را شکست بدهند. نکته جالب اینکه در دو هفته نخست نیز تراکتور با تیمهای امارات بازی کرده بود.

در این بازی دوماگوی دروژدک مهاجم کروات تیم تراکتور به علت محرومیت حضور نخواهد داشت و این موضوع یک چالش جدی را برای سرخپوشان تبریزی شکل خواهد داد اما بازگشت مهدی ترابی هم خبر خوش به هواداران تراکتور است. 

اسکوچیچ در این بازی تغییر خاصی در خط دروازه و دفاعی ایجاد نخواهد کرد اما در خط هافبک این تغییرات وجود خواهد داشت و احتمالا در خط میانی سورپرایز به همراه خواهد داشت. 

خط حمله هم با حضور امیرحسین حسین‌زاده و تومیسلاو اشتراکالی، تراکتور را با یک خط حمله قدرتمند وارد زمین خواهد کرد. 

ترکیب احتمالی تراکتور:

علیرضا بیرانوند، شجاع خلیل‌زاده، الکس سدلار، دانیال اسماعیلی‌فر، محمد نادری، ایگور پوستونسکی، اودیل خامروبکف، مهدی ترابی، مهدی هاشم نژاد، امیرحسین حسین زاده، تومیسلاو اشتراکالی

