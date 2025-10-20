ژابی آلونسو: وینیسیوس ورق بازی را برگرداند

به گزارش ایلنا، رئال مادرید در ورزشگاه کولیسئوم، با وجود نیمه‌ای بدون گل، با تک گل کیلیان امباپه به پیروزی ۱-۰ رسید و بالاتر از بارسلونا در صدر جدول قرار گرفت. ژابی آلونسو پس از بازی گفت: این بازی زیباترین برای بازی کردن یا تماشا نبود، اما از آن لذت بردیم. ایجاد موقعیت سخت بود و ریتم بازی دشوار پیدا شد. بازی در ختافه هیچوقت آسان نیست و باید آماده باشی که بازی ممکن است زیبا نباشد. این شبی بود که باید آستین‌ها را بالا زد و همین کار را کردیم و با سه امتیاز از زمین خارج شدیم.

آلونسو همچنین به تمجید از آردا گولر پرداخت که پاس گل امباپه را فراهم کرد: او کیفیت خوبی دارد. وقتی نیاز به کنترل توپ در مرکز زمین داری، حضور گولر بسیار مفید است.

سرمربی اسپانیایی رئال درباره تأثیر وینیسیوس جونیور افزود: او بازی را تغییر داد. همان‌طور که صبح امروز صحبت کردیم، او می‌تواند از ابتدا یا از نیمکت تأثیرگذار باشد. تعادل تیم حریف را بر هم زد و باعث اخراج دو بازیکن آن‌ها شد؛ از آنجا برتری ما آغاز شد.

آلونسو در پایان درباره وضعیت مصدومان تیم گفت: کورتوا خوب است. آلابا هم احساس کرد که ماهیچه ساقش سفت شده و نمی‌خواستیم ریسک کنیم. فردا دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.

