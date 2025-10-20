اعتراض سرمربی ختافه: وینیسیوس تمارض کرد!

به گزارش ایلنا، ختافه تا دقایق پایانی بازی برابر رئال مادرید مقاومت کرد، اما اخراج آلان نیوم که به دلیل خطا روی وینیسیوس جونیور رخ داد، روند بازی را تغییر داد و زمینه‌ساز گل پیروزی کیلیان امباپه شد. دقایقی بعد، الکس سانکریس با کارت زرد دوم ختافه را ۹ نفره کرد تا رئال بتواند برتری‌اش را حفظ کند.

پس از پایان بازی، بوردالاس با موویستار گفت‌وگو کرد و درباره صحنه اخراج نیوم گفت: وینیسیوس نیازی ندارد بیاید و من را تحریک کند. اخراج نیوم بازی را تحت تأثیر قرار داد. به نظر من کارت قرمز نبود، نهایتاً کارت زرد بود. وینیسیوس زیاده‌روی کرد.

او ادامه داد: همه چیز از کارت زرد کیکو شروع شد که حتی وینیسیوس را لمس نکرد و مجبور شدم تعویض انجام دهم و نیوم را به زمین بیاورم. صحنه‌های مشابه زیادی بوده که هیچ کارتی داده نشده است.

