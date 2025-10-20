خبرگزاری کار ایران
پیروزی حداقلی رئال مادرید بر ختافه 9 نفره

کد خبر : 1702380
تیم فوتبال رئال مادرید بازی خارج از خانه مقابل ختافه را با پیروزی به پایان رساند.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال رئال مادرید در ادامه بازی‌های هفته نهم لالیگای اسپانیا و از ساعت 22:30 شب گذشته (یکشنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان ختافه بود و موفق شد میزبان 9 نفره خود را با نتیجه حداقلی یک بر صفر شکست دهد.

کیلیان امباپه در دقیقه 80 تک گل بازی را وارد دروازه ختافه کرد. همچنین دو بازیکن ختافه در دقایق 77 و 84 با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شدند.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند:

الچه صفر - اتلتیک‌بیلبائو صفر

سلتاویگو یک - رئال‌سوسیداد یک

لوانته صفر - رایووایکانو 3

دیدار آلاوس - والنسیا از ساعت 22:30 امشب؛ پایان بخش بازی‌های هفته  نهم لالیگا خواهد بود.

