خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی ۱۰ نفره رئال مادرید در خانه ختافه

پیروزی ۱۰ نفره رئال مادرید در خانه ختافه
کد خبر : 1702379
لینک کوتاه کپی شد.

رئال مادرید در دیداری کم‌هیجان مقابل ختافه موفق شد پیروز شود.

به گزارش ایلنا،  دیدار رئال مادرید و ختافه در ورزشگاه میزبان، تا دقایق پایانی با گلی همراه نبود.

ختافه بازی را تا حد زیادی بسته نگه داشته بود و رئال برای باز کردن دروازه میزبان تلاش می‌کرد. اولین فرصت جدی را کیلیان امباپه در دقیقه ۸ خلق کرد، اما ضربه‌اش به دست دروازه‌بان ختافه رفت. دقایقی بعد هم تلاش او برای ارسال توپ به ماستانتونو ناکام ماند.

بازی آرام دنبال شد تا اینکه در دقیقه ۷۷ اتفاق مهمی رخ داد: نیوم، بازیکن تازه وارد ختافه، بلافاصله پس از ورود کارت قرمز مستقیم دریافت کرد و ختافه ۱۰ نفره شد.

سه دقیقه بعد، رئال مادرید به گل رسید. پاس آردا گولر به امباپه رسید و او با شوتی محکم، دروازه ختافه را باز کرد. در ادامه، سانکریس با دریافت کارت زرد دوم، تیمش را ۹ نفره کرد و رئال توانست برتری خود را حفظ کند.

با این برد، رئال مادرید ۲۴ امتیازی شد و پیش از ال‌کلاسیکو، صدر جدول لالیگا را بالاتر از بارسلونا با ۲۲ امتیاز در اختیار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ