پیروزی ۱۰ نفره رئال مادرید در خانه ختافه

به گزارش ایلنا، دیدار رئال مادرید و ختافه در ورزشگاه میزبان، تا دقایق پایانی با گلی همراه نبود.

ختافه بازی را تا حد زیادی بسته نگه داشته بود و رئال برای باز کردن دروازه میزبان تلاش می‌کرد. اولین فرصت جدی را کیلیان امباپه در دقیقه ۸ خلق کرد، اما ضربه‌اش به دست دروازه‌بان ختافه رفت. دقایقی بعد هم تلاش او برای ارسال توپ به ماستانتونو ناکام ماند.

بازی آرام دنبال شد تا اینکه در دقیقه ۷۷ اتفاق مهمی رخ داد: نیوم، بازیکن تازه وارد ختافه، بلافاصله پس از ورود کارت قرمز مستقیم دریافت کرد و ختافه ۱۰ نفره شد.

سه دقیقه بعد، رئال مادرید به گل رسید. پاس آردا گولر به امباپه رسید و او با شوتی محکم، دروازه ختافه را باز کرد. در ادامه، سانکریس با دریافت کارت زرد دوم، تیمش را ۹ نفره کرد و رئال توانست برتری خود را حفظ کند.

با این برد، رئال مادرید ۲۴ امتیازی شد و پیش از ال‌کلاسیکو، صدر جدول لالیگا را بالاتر از بارسلونا با ۲۲ امتیاز در اختیار گرفت.

انتهای پیام/