فقط ۱۰ درصد ظرفیت ورزشگاه پارس در اختیار هواداران استقلال

به گزارش ایلنا، یکی از مهم‌ترین دیدارهای هفته هشتم لیگ برتر، تقابل فجر سپاسی و استقلال تهران است. این مسابقه روز چهارشنبه ۴ آبان در ورزشگاه پارس شیراز برگزار خواهد شد. باشگاه فجر سپاسی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تنها ۱۰ درصد ظرفیت ورزشگاه برای هواداران استقلال در نظر گرفته شده و مابقی صندلی‌ها به تماشاگران تیم میزبان اختصاص دارد. این تصمیم می‌تواند بر فضای استادیوم و حمایت هواداری از استقلال تأثیر بگذارد.

رسانه فجر سپاسی در این باره نوشت: قانون ۹۰ به ۱۰ در دیدار فجر شهیدسپاسی و استقلال تهران اجرا خواهد شد. هواداران فجر شهید سپاسی نگران نباشند.

در توضیح این خبر آمده: با توجه به استقبال پرشور و بی‌نظیر هواداران شیرازی و استان فارس در دو دیدار خانگی اخیر طلایی‌پوشان، طبق قانون، تیم فجر شهید سپاسی به‌عنوان میزبان از ۹۰ درصد ظرفیت جایگاه هواداران بهره‌مند خواهد بود.

با توجه به ظرفیت 50 هزار نفری ورزشگاه پارس شیراز، باشگاه فجر در نظر دارد فقط به 5 هزار هوادار استقلال اجازه حضور در ورزشگاه را بدهد. ناگفته نماند که در فصول قبلی، بازی‌های خانگی فجر مقابل استقلال و پرسپولیس با حضور هوادارن پرشمار تیم میهمان همراه می‌شد اما امسال طرفداران فجر از هر بازی این تیم استقبال چشمگیری داشته‌اند که در اجرای قانون 90 به 10 نیز تاثیر داشته است.

