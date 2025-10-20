میلان ۲-۱ فیورنتینا:
لیائو گل طلایی زد و روسونری صدرنشین شد
شاگردان مکس آلگری با وجود غیبت چند ستاره و عقب افتادن در نیمه دوم، موفق شدند فیورنتینا را شکست دهند و با ۱۶ امتیاز به صدر جدول سری A صعود کنند.
به گزارش ایلنا، میلان در دیداری حساس و پرهیجان در سنسیرو، با وجود مصدومان متعدد و غیبت بازیکنانی مانند کریستین پولیشیچ، استوپینان، آدرین ربیو، کریستوفر انکونکو و روبن لوفتوس چیک، به مصاف فیورنتینا رفت تا از توقف دیگر تیمها استفاده کند و به صدر جدول سری A برسد.
بازی با حملات دو تیم آغاز شد و میلان در دقیقه ۵ فرصت طلایی برای باز کردن دروازه حریف داشت؛ ارسال بارتساگی به توموری رسید، اما ضربه او دقیق نبود و توپ به بیرون رفت. دقیقه ۱۹، شانس دیگری برای روسونری ایجاد شد؛ مودریچ پشت ضربه آزاد قرار گرفت و پاس او به پاولوویچ رسید، اما شوت از بالای دروازه به بیرون رفت. نیمه اول بدون گل به پایان رسید و فیورنتینا عمدتاً در نقش دفاعی ظاهر شد.
در دقیقه ۵۵، فیورنتینا پیش افتاد؛ سانتر فاجولی به تیر دو رسید و رانیری با ضربه سر توپ را به مقابل دروازه فرستاد، جایی که گوسنس روی خط توپ را تبدیل به گل کرد و سنسیرو را ساکت کرد.
میلان در واکنش سریع، دقیقه ۶۳ به گل تساوی رسید؛ پاولوویچ توپ را به لیائو رساند و ستاره پرتغالی با شوتی زمینی و قدرتمند از پشت محوطه جریمه بازی را ۱-۱ کرد.
در دقیقه ۷۵، میلان به گل دوم نزدیک شد، اما دخیا ضربه خیمنز را مهار کرد. سرانجام در دقیقه ۸۶، پس از خطا روی خیمنز، داور با کمک VAR نقطه پنالتی را نشان داد و لیائو پشت توپ ایستاد تا گل دوم و پیروزیبخش را به ثمر برساند.
با این برد، میلان ۱۶ امتیازی شد و به صدر جدول سری A صعود کرد. اینتر، ناپولی و رم نیز با ۱۵ امتیاز در تعقیب روسونری هستند و رقابت برای صدر جدول جذابتر شده است.