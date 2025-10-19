داور عمانی قاضی دیدار استقلال و الوحدات شد

به گزارش ایلنا،تیم داوری دیدار حساس استقلال ایران و الوحدات اردن از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا مشخص شد. این مسابقه در چارچوب هفته سوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برگزار می‌شود و قضاوت آن بر عهده قاسم مطر علی الحاتمی از عمان خواهد بود.

در این بازی، ناصر سلیم عبدالله و حامد طالب سیف (هر دو از عمان) به عنوان کمک‌های اول و دوم او را همراهی می‌کنند. همچنین سلیم سعید حمید المجرفی از عمان داور چهارم این مسابقه است.

مسئولیت نظارت بر عملکرد تیم داوری نیز برعهده نجاح رهام راشد از عراق خواهد بود.

این دیدار چهارشنبه ۳۰مهر در ورزشگاه شهدای قدس برگزار می‌شود.

