آموریم: روحیه تیم کلید موفقیت در آنفیلد بود

به گزارش ایلنا، روبن آموریم پس از پیروزی منچستریونایتد مقابل لیورپول در آنفیلد اظهار داشت: مهم‌ترین چیز این بود که روحیه تیم خوب است. این آغاز همه چیز است. گاهی روزها بیشتر با توپ بازی می‌کنی، بعضی روزها بدون توپ. اما اگر آن روحیه را داشته باشی، می‌توانی هر بازی‌ای را ببری.

سرمربی یونایتد درباره جو خوب تیم در رختکن گفت: من عاشق اینم که بازیکنانم خوشحال باشند، چون این موضوع زندگی من را هم شادتر می‌کند. اما الان در رختکن موسیقی‌های واقعاً بدی پخش می‌شود! سلیقه موسیقی من خیلی بهتر از این‌هاست!

آموریم در پاسخ به سوال درباره بازی بعدی برابر برایتون تأکید کرد: الان نگران بازی با برایتون هستم. بله، از این پیروزی مقابل لیورپول لذت می‌برم، اما باید تمرکزم را روی برایتون بگذارم.

سرمربی پرتغالی همچنین درباره بردن دو بازی پیاپی در لیگ برتر گفت: این آمار فقط عدد هستند، اما خوشحالیم که توانستیم به آن برسیم. ما باید تمرکزمان را فقط روی بازی‌ها بگذاریم و به چیزی دیگر فکر نکنیم. دیدن این آمار باعث افزایش روحیه تیم می‌شود، اما مهم‌ترین چیز حفظ آن روحیه با بردن بازی‌های بعدی است.

آموریم در پایان پیامی به هواداران داشت: این برد به ما و هواداران اعتماد به نفس بیشتری می‌دهد. چنین بردی آن‌ها را بسیار خوشحال خواهد کرد، زیرا پس از بازی‌هایمان با گریمزبی و برنتفورد، مستحق این شادی هستند. این مسابقه دیگر گذشته است؛ بیایید روی آینده تمرکز کنیم.

انتهای پیام/