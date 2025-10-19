اشلوت: چهارمین شکست متوالی تلخ بود
آرنه اشلوت، سرمربی لیورپول، پس از شکست ۲ بر یک تیمش مقابل منچستریونایتد در آنفیلد، با صراحت درباره شب دشوار تیمش، اشتباهات تکراری و فرصتی که از دست رفت صحبت کرد و تأکید کرد که تمرکز باید روی خود تیم باشد، نه داوری.
به گزارش ایلنا، آرنه اشلوت پس از شکست ۲–۱ لیورپول مقابل منچستریونایتد گفت: وقتی مقابل یونایتدی بازی میکنی که عقب مینشیند و فقط با توپهای بلند بازی میکند، میدانی شب سختی در پیش داری. و وقتی فقط دو دقیقه از بازی گذشته و یک–صفر عقب میافتی، کار از همیشه دشوارتر میشود.
سرمربی هلندی درباره تصمیمات داوری افزود: الان زمان حرفزدن درباره داور نیست. هیچ بهانهای وجود ندارد. باید روی خودمان تمرکز کنیم. ما موقعیتهای زیادی داشتیم و باید از آنها استفاده میکردیم.
اشلوت درباره گل تساوی خاکپو گفت: در آن لحظه ذهنیت تیم فقط روی گلزدن بود، گلزدن، گلزدن... و شاید فراموش کردیم که باید دفاع هم بکنیم. یکی دو موقعیت دادیم که همانها برای شکست کافی بود.
او درباره چهارمین شکست متوالی تیمش تأکید کرد: لحظه سختی است، اما این فوتبال است. وقتی یک بازی را میبازی، اگر ذهنیتت درست نباشد، میتوانی سه یا چهار تای دیگر را هم از دست بدهی. بازیکنان باید ایمانشان را حفظ کنند.
اشلوت درباره عملکرد محمد صلاح گفت: بعد از چنین بازیهایی همیشه تمرکز روی بازیکنان خاص است. چند هفته پیش حرف از خریدهای جدید بود، حالا درباره صلاح صحبت میشود. او یک موقعیت بزرگ را از دست داد، همانطور که بقیه هم موقعیتهای بزرگ را از دست دادند.
سرمربی لیورپول درباره تعویضهای هجومی و ورود بازیکنان تازهنفس اضافه کرد: بعد از ورود ویرتز، جونز و اکیتیکه، موقعیتهای زیادی ساختیم، هرچند ساختار دفاعیمان در ضربات ایستگاهی کمی به هم ریخت. اما در نهایت مهم این است که گل نخوری.
او همچنین درباره خروج گراونبرخ گفت: مچ پای او پیچ خورد و نه تصمیم تاکتیکی. باید فردا وضعیتش را ببینیم.
اشلوت در پایان گفت: بازی را مرور میکنم و میبینم چقدر فرصت داشتیم؛ دو تیر از خاکپو، تکبهتک ایساک... اما وقتی گل نمیزنی، چنین شبهایی تاوانش سنگین است.