برونو فرناندز: ایمان به سیستم آموریم، کلید پیروزی در آنفیلد بود
برونو فرناندز پس از پیروزی ارزشمند منچستریونایتد در آنفیلد مقابل لیورپول، تأکید کرد که ایمان تیم به برنامههای سرمربی روبن آموریم و تمرکز در لحظات کلیدی، عامل اصلی کسب سه امتیاز حیاتی بوده است.
به گزارش ایلنا، برونو فرناندز، هافبک و کاپیتان پرتغالی منچستریونایتد، پس از پایان دیدار حساس برابر لیورپول در گفتوگو با اسکای اسپورتس گفت: بردن همیشه حس فوقالعادهای دارد. ما میدانیم چنین بازیهایی چه معنایی برای باشگاه، هواداران و خودمان دارد، مخصوصاً در شرایطی که الان در آن هستیم. این پیروزی واقعاً مهم بود چون به سه امتیازش نیاز داشتیم. مدت زیادی بود که باشگاه در آنفیلد برنده نمیشد و این موفقیت امشب هم ارزشمند و هم رضایتبخش است.
گل پیروزیبخش یونایتد توسط هری مگوایر با ضربه سر به ثمر رسید و سه امتیاز حیاتی را برای تیم به ارمغان آورد. فرناندز درباره جریان بازی افزود: در نیمه اول میدانستیم وقتی لیورپول توپ را در اختیار دارد، تحت فشار است و هوادارانش میخواهند سرعت بازی بالا باشد. ما سعی کردیم این سرعت را کاهش دهیم تا فضاهای بین خطوط برایمان باز شود. در مالکیت توپ عملکرد خوبی داشتیم، هرچند در نیمه دوم میتوانستیم کمی بهتر عمل کنیم.
کاپیتان یونایتد در پایان تأکید کرد که تیم همیشه به سیستم خود ایمان دارد: چه ببریم چه ببازیم، مهم این است که در لحظههای کلیدی کار درست را انجام دهیم. امروز سختی کشیدیم، اما باور داشتیم برنامهای که آماده کرده بودیم، ما را به پیروزی میرساند. باید هر هفته همین ذهنیت را حفظ کنیم. میدانیم انتظارات از این باشگاه خیلی بالاست، اما این برد ما را یک گام دیگر به جایگاهی که میخواهیم برسیم، نزدیک کرد.