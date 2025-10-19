خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برونو فرناندز: ایمان به سیستم آموریم، کلید پیروزی در آنفیلد بود

برونو فرناندز: ایمان به سیستم آموریم، کلید پیروزی در آنفیلد بود
کد خبر : 1702356
لینک کوتاه کپی شد.

برونو فرناندز پس از پیروزی ارزشمند منچستریونایتد در آنفیلد مقابل لیورپول، تأکید کرد که ایمان تیم به برنامه‌های سرمربی روبن آموریم و تمرکز در لحظات کلیدی، عامل اصلی کسب سه امتیاز حیاتی بوده است.

به گزارش ایلنا، برونو فرناندز، هافبک و کاپیتان پرتغالی منچستریونایتد، پس از پایان دیدار حساس برابر لیورپول در گفت‌وگو با اسکای اسپورتس گفت: بردن همیشه حس فوق‌العاده‌ای دارد. ما می‌دانیم چنین بازی‌هایی چه معنایی برای باشگاه، هواداران و خودمان دارد، مخصوصاً در شرایطی که الان در آن هستیم. این پیروزی واقعاً مهم بود چون به سه امتیازش نیاز داشتیم. مدت زیادی بود که باشگاه در آنفیلد برنده نمی‌شد و این موفقیت امشب هم ارزشمند و هم رضایت‌بخش است.

گل پیروزی‌بخش یونایتد توسط هری مگوایر با ضربه سر به ثمر رسید و سه امتیاز حیاتی را برای تیم به ارمغان آورد. فرناندز درباره جریان بازی افزود: در نیمه اول می‌دانستیم وقتی لیورپول توپ را در اختیار دارد، تحت فشار است و هوادارانش می‌خواهند سرعت بازی بالا باشد. ما سعی کردیم این سرعت را کاهش دهیم تا فضاهای بین خطوط برایمان باز شود. در مالکیت توپ عملکرد خوبی داشتیم، هرچند در نیمه دوم می‌توانستیم کمی بهتر عمل کنیم.

کاپیتان یونایتد در پایان تأکید کرد که تیم همیشه به سیستم خود ایمان دارد: چه ببریم چه ببازیم، مهم این است که در لحظه‌های کلیدی کار درست را انجام دهیم. امروز سختی کشیدیم، اما باور داشتیم برنامه‌ای که آماده کرده بودیم، ما را به پیروزی می‌رساند. باید هر هفته همین ذهنیت را حفظ کنیم. می‌دانیم انتظارات از این باشگاه خیلی بالاست، اما این برد ما را یک گام دیگر به جایگاهی که می‌خواهیم برسیم، نزدیک کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ