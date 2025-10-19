پوستونسکی: برای پیروزی مقابل الشارجه کاملاً آمادهایم
تراکتور ایران در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، سهشنبه در دیداری حساس به مصاف الشارجه امارات میرود.
به گزارش ایلنا، ایگور پوستونسکی در گفتگو با خبرنگاران درباره دیدار حساس تراکتور مقابل الشارجه گفت: برای بازی بزرگ فردا کاملاً آمادهایم. این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد و همه بازیکنان تمرکز و عزم جدی دارند.
هافبک کروات تراکتور در ادامه درباره عملکرد تیم در دو دیدار گذشته نیز افزود: از دو دیدار گذشته دو امتیاز کسب کردهایم که رضایتبخش است، اما کافی نیست. مقابل الوحده موقعیتهای خوبی داشتیم و میدانیم تیم باکیفیتی هستیم. هدف ما در بازی فردا کسب سه امتیاز است.
این اظهارات پوستونسکی نشان میدهد که تراکتور با تمرکز کامل به میدان خواهد رفت و قصد دارد روند ناکامیهای قبلی را متوقف کند و با پیروزی در دیدار برابر الشارجه، جایگاه خود در لیگ نخبگان آسیا را بهبود ببخشد.