خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پوستونسکی: برای پیروزی مقابل الشارجه کاملاً آماده‌ایم

پوستونسکی: برای پیروزی مقابل الشارجه کاملاً آماده‌ایم
کد خبر : 1702355
لینک کوتاه کپی شد.

تراکتور ایران در هفته سوم لیگ نخبگان آسیا، سه‌شنبه در دیداری حساس به مصاف الشارجه امارات می‌رود.

به گزارش ایلنا،  ایگور پوستونسکی در گفتگو با خبرنگاران درباره دیدار حساس تراکتور مقابل الشارجه گفت: برای بازی بزرگ فردا کاملاً آماده‌ایم. این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد و همه بازیکنان تمرکز و عزم جدی دارند.

هافبک کروات تراکتور در ادامه درباره عملکرد تیم در دو دیدار گذشته نیز افزود: از دو دیدار گذشته دو امتیاز کسب کرده‌ایم که رضایت‌بخش است، اما کافی نیست. مقابل الوحده موقعیت‌های خوبی داشتیم و می‌دانیم تیم باکیفیتی هستیم. هدف ما در بازی فردا کسب سه امتیاز است.

این اظهارات پوستونسکی نشان می‌دهد که تراکتور با تمرکز کامل به میدان خواهد رفت و قصد دارد روند ناکامی‌های قبلی را متوقف کند و با پیروزی در دیدار برابر الشارجه، جایگاه خود در لیگ نخبگان آسیا را بهبود ببخشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ