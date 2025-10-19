به گزارش ایلنا، ایگور پوستونسکی در گفتگو با خبرنگاران درباره دیدار حساس تراکتور مقابل الشارجه گفت: برای بازی بزرگ فردا کاملاً آماده‌ایم. این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد و همه بازیکنان تمرکز و عزم جدی دارند.

هافبک کروات تراکتور در ادامه درباره عملکرد تیم در دو دیدار گذشته نیز افزود: از دو دیدار گذشته دو امتیاز کسب کرده‌ایم که رضایت‌بخش است، اما کافی نیست. مقابل الوحده موقعیت‌های خوبی داشتیم و می‌دانیم تیم باکیفیتی هستیم. هدف ما در بازی فردا کسب سه امتیاز است.

این اظهارات پوستونسکی نشان می‌دهد که تراکتور با تمرکز کامل به میدان خواهد رفت و قصد دارد روند ناکامی‌های قبلی را متوقف کند و با پیروزی در دیدار برابر الشارجه، جایگاه خود در لیگ نخبگان آسیا را بهبود ببخشد.

