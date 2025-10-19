به گزارش ایلنا، ویرژیل فن‌دایک پس از پایان دیدار پرهیجان برابر منچستریونایتد، با چهره‌ای گرفته مقابل دوربین‌ها ایستاد و درباره شب دشوار لیورپول صحبت کرد. کاپیتان هلندی اعتراف کرد که گل دوم یونایتد، به‌دلیل بی‌دقتی تیم، مسیر بازگشت را سخت کرده است: گل دوم را خیلی بی‌دقت خوردیم. برای بازگشت به بازی خیلی تلاش کردیم، اما وقتی چنین گل ساده‌ای می‌خوری، کار سخت می‌شود.

فن‌دایک که حالا چهارمین شکست متوالی تیمش را تجربه کرده، بر اهمیت اتحاد تیم و هواداران تأکید کرد: باید کنار هم بمانیم، نه فقط به‌عنوان بازیکن، بلکه با هواداران و همه کسانی که می‌خواهند ما پیروز شویم. فقط با هم می‌توانیم از این شرایط بیرون بیاییم.

او ادامه داد: باید فروتن بمانیم، به کار ادامه دهیم، اعتمادبه‌نفس‌مان را حفظ کنیم و آرامش‌مان را از دست ندهیم. هنوز در ماه اکتبر هستیم و در فوتبال هر چیزی ممکن است، اما واقعیت این است که چهار بازی پیاپی باخته‌ایم و باید ورق را برگردانیم.

فن‌دایک درباره عملکرد تیم در این دیدار افزود: ما موقعیت داشتیم و می‌توانستیم برنده شویم، اما واقعیت این است که باختیم. امروز زیادی عجله کردیم، سعی داشتیم همه‌چیز را با زور پیش ببریم، در حالی‌که باید صبورتر می‌بودیم.

کاپیتان لیورپول در نهایت از ورود به بحث داوری خودداری کرد و گفت: در مورد اینکه آیا داور باید بازی را در صحنه گل اول متوقف می‌کرد یا نه، نمی‌خواهم صحبت کنم.

