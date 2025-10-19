آموریم: صعود به اروپا افتخار نیست، فقط قهرمانی ارزش دارد

به گزارش ایلنا، پس از پیروزی ۲–۱ منچستریونایتد برابر لیورپول، روبن آموریم در حالی مقابل خبرنگاران حاضر شد که هنوز فضای آنفیلد زیر تأثیر این برد بزرگ بود. وقتی از او درباره اهداف این فصل و احتمال صعود به رقابت‌های اروپایی پرسیده شد، پاسخ او قاطع و متفاوت بود: من دوست ندارم رفتن به اروپا را برای این باشگاه موفقیت بنامم. موفقیت منچستریونایتد یعنی قهرمانی در لیگ برتر، نه چیزی کمتر از آن.

منچستریونایتد از زمان خداحافظی سر الکس فرگوسن در سال ۲۰۱۳ دیگر طعم قهرمانی در لیگ برتر را نچشیده است. سال‌هایی که با تغییر مداوم مربیان، نوسان در نتایج و کاهش سطح انتظارات از این باشگاه همراه بوده است.

آموریم که فصل گذشته هدایت یونایتد را در شرایطی بحرانی و رتبه پانزدهم جدول برعهده گرفت، حالا با وجود روند رو‌به‌رشد تیمش، تأکید دارد که نباید به اهداف حداقلی راضی شد:

من نمی‌خواهم به رفتن به اروپا یا پایان فصل در جمع شش تیم برتر افتخار کنم. این موفقیت نیست. باید گام‌به‌گام جلو برویم، اما موفقیت در منچستریونایتد فقط یعنی قهرمانی در لیگ برتر.

او در پایان با لحنی صادقانه خطاب به هواداران گفت: باید با هواداران‌مان صادق باشیم. ما هنوز در آن مرحله نیستیم، اما هر روز برای رسیدن به آن می‌جنگیم.

