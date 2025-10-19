خبرگزاری کار ایران
مگوایر: برد در آنفیلد فقط سه امتیاز نبود، یک خاطره تاریخی بود

هری مگوایر، کاپیتان منچستریونایتد، پس از گل سرنوشت‌سازش در پیروزی مقابل لیورپول، این برد را فراتر از سه امتیاز دانست و گفت که پیروزی در آنفیلد، یکی از لذت‌بخش‌ترین لحظات دوران فوتبالی‌اش بوده است.

به گزارش ایلنا، هری مگوایر، مدافع و کاپیتان منچستریونایتد، پس از پایان دیدار حساس برابر لیورپول که با پیروزی ۲–۱ شیاطین سرخ همراه بود، تأکید کرد که این برد برای او و تیمش معنایی خاص دارد و «فراتر از نتیجه‌ای معمولی  است.

مگوایر در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بله، این پیروزی برایمان از هر چیزی لذت‌بخش‌تر است. در سه سال گذشته لیورپول معمولاً تیم برتر این رقابت بوده و ما این را می‌دانستیم. چنین چیزی برای باشگاه منچستریونایتد قابل‌قبول نبود. مدت زیادی بود که به هواداران‌مان دلیلی برای شادی نداده بودیم و حالا خوشحالم که این فرصت فراهم شد.

او ادامه داد: می‌دانم بعضی‌ها می‌گویند این فقط سه امتیاز است، اما نه، این خیلی بیشتر از سه امتیاز است. این برد برای باشگاه، برای هواداران و برای همه بازیکنان ارزش ویژه‌ای دارد. از ته دل امیدوارم هواداران امشب حسابی جشن بگیرند، چون واقعاً لیاقتش را دارند.

وقتی از او پرسیده شد که آیا پیروزی در آنفیلد برای یک بازیکن یونایتد طعم متفاوتی دارد، پاسخ داد: قطعاً همین‌طور است. تمام هفته درباره گل‌های خوان ماتا در سال ۲۰۱۵ و وین رونی در ۲۰۱۶ صحبت می‌کردند، و مطمئنم چند سال بعد هم از ضربه سر من یاد خواهند کرد. فوتبال یعنی ساختن خاطره، و امشب یکی از همان شب‌ها بود.

کاپیتان یونایتد در عین حال تأکید کرد که نباید این برد باعث غرور شود: همه خوشحالیم، اما باید آرامش‌مان را حفظ کنیم. این فقط آغاز مسیر است. باید از این انگیزه برای رسیدن به سطحی استفاده کنیم که لیورپول در چند سال اخیر در آن قرار داشت، چون جای واقعی منچستریونایتد همان‌جاست.

مگوایر در پایان گفت: امشب جنگیدیم و روحیه‌ای فوق‌العاده نشان دادیم، اما باید با توپ هم بهتر کار کنیم. این سطح از تمرکز و تلاش باید در هر بازی تکرار شود، مخصوصاً در دیدار بعدی برابر برایتون.

